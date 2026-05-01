Krystyna Pawłowicz zobaczyła rozbierane zdjęcia Agnieszki Radwańskiej i nie wytrzymała! "Zrobiła to niepotrzebnie!"

- Sesja zdjęciowa Agnieszki Radwańskiej w magazynie „ESPN Body Issue” wywołała w Polsce burzliwą debatę.
- Nagie zdjęcia tenisistki, promujące sportowy tryb życia, podzieliły opinię publiczną, od zachwytu po oburzenie.
- Kontrowersje podsyciły ostre słowa posłanki Krystyny Pawłowicz, sprzeciwiającej się sesji.
- Sprawdź, dlaczego te zdjęcia wywołały tak wielkie emocje i jak na nie zareagowały znane osobistości!
Nagie fotografie Agnieszki Radwańskiej ukazały się w amerykańskim magazynie "ESPN Body Issue" w lipcu 2012 roku. I podzieliły Polskę. Jedni byli zachwyceni i chwalili zarówno piękne zdjęcia, jak i decyzję tenisistki. Inni nie kryli oburzenia, wytykając Radwańskiej, że takie akty jej nie przystoją jako ambasadorce polskiego sportu i katoliczce.
Kontrowersyjne zdjęcia Agnieszki Radwańskiej wykonane na basenie były faktycznie bardzo odważne. Tenisowa gwiazda była zupełnie naga. Jednak nie były one wulgarne, a intymnych części ciała nie było widać. Całe wydawnictwo nie miało też charakteru erotycznego. Promowały kulturę fizyczną i sportowy tryb życia z dbaniem o sylwetkę.
Rozbierana sesja Agnieszki Radwańskiej wywołała mimo to ogromne emocje. Tym bardziej, że Krakowianka była wtedy jedną z największych gwiazd polskiego sportu. Przeciwni byli przedstawiciele duchowieństwa. Bardzo ostro protestowała też posłanka PiS Krystyna Pawłowicz.
- Ja na miejscu Radwańskiej bym się nie rozebrała - stwierdziła. - Bardzo się jej dziwię, przecież ma wszystko: osiągnęła wielki sukces, jest młoda, ładna, a takie zdjęcia odbierają jej tylko powagę. Zrobiła to niepotrzebnie! - przekonywała Krystyna Pawłowicz w rozmowie z "Super Expressem".
Agnieszki Radwańskiej bronili m.in. Mariusz Pudzianowski i Tomasz Majewski.
- Ja jestem jak najbardziej na tak! Gdybym miał żonę i zechciałaby zrobić sobie takie zdjęcia, tobym ją popierał - stwierdził wtedy "Pudzian", zawodnik MMA.
- Zdjęcia są całkiem dobre, a każdy sposób promowania się jest właściwy, zwłaszcza w tak dużym magazynie. Widać, że Agnieszka myśli globalnie. Promuje się na rynku amerykańskim przed turniejem US Open, zatem we właściwym czasie i miejscu - dodał Tomasz Majewski, mistrz olimpijski w pchnięciu kulą.
- Gorliwe katoliczki też mogą pokazać tyłek i cycki - podsumował gorącą dyskusję muzyk Krzysztof Skiba.