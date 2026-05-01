Krystyna Pawłowicz zobaczyła rozbierane zdjęcia Agnieszki Radwańskiej i nie wytrzymała! "Zrobiła to niepotrzebnie!"

Sesja zdjęciowa Agnieszki Radwańskiej w magazynie „ESPN Body Issue” wywołała w Polsce burzliwą debatę.

Nagie zdjęcia tenisistki, promujące sportowy tryb życia, podzieliły opinię publiczną, od zachwytu po oburzenie.

Kontrowersje podsyciły ostre słowa posłanki Krystyny Pawłowicz, sprzeciwiającej się sesji.

Nagie zdjęcia tenisistki, promujące sportowy tryb życia, podzieliły opinię publiczną, od zachwytu po oburzenie.

Nagie fotografie Agnieszki Radwańskiej ukazały się w amerykańskim magazynie "ESPN Body Issue" w lipcu 2012 roku. I podzieliły Polskę. Jedni byli zachwyceni i chwalili zarówno piękne zdjęcia, jak i decyzję tenisistki. Inni nie kryli oburzenia, wytykając Radwańskiej, że takie akty jej nie przystoją jako ambasadorce polskiego sportu i katoliczce.

Kontrowersyjne zdjęcia Agnieszki Radwańskiej wykonane na basenie były faktycznie bardzo odważne. Tenisowa gwiazda była zupełnie naga. Jednak nie były one wulgarne, a intymnych części ciała nie było widać. Całe wydawnictwo nie miało też charakteru erotycznego. Promowały kulturę fizyczną i sportowy tryb życia z dbaniem o sylwetkę.

Rozbierana sesja Agnieszki Radwańskiej wywołała mimo to ogromne emocje. Tym bardziej, że Krakowianka była wtedy jedną z największych gwiazd polskiego sportu. Przeciwni byli przedstawiciele duchowieństwa. Bardzo ostro protestowała też posłanka PiS Krystyna Pawłowicz.

- Ja na miejscu Radwańskiej bym się nie rozebrała - stwierdziła. - Bardzo się jej dziwię, przecież ma wszystko: osiągnęła wielki sukces, jest młoda, ładna, a takie zdjęcia odbierają jej tylko powagę. Zrobiła to niepotrzebnie! - przekonywała Krystyna Pawłowicz w rozmowie z "Super Expressem".

Agnieszki Radwańskiej bronili m.in. Mariusz Pudzianowski i Tomasz Majewski.

- Ja jestem jak najbardziej na tak! Gdybym miał żonę i zechciałaby zrobić sobie takie zdjęcia, tobym ją popierał - stwierdził wtedy "Pudzian", zawodnik MMA. - Zdjęcia są całkiem dobre, a każdy sposób promowania się jest właściwy, zwłaszcza w tak dużym magazynie. Widać, że Agnieszka myśli globalnie. Promuje się na rynku amerykańskim przed turniejem US Open, zatem we właściwym czasie i miejscu - dodał Tomasz Majewski, mistrz olimpijski w pchnięciu kulą. - Gorliwe katoliczki też mogą pokazać tyłek i cycki - podsumował gorącą dyskusję muzyk Krzysztof Skiba.

