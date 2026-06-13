Karol Nawrocki na gali UFC u Donalda Trumpa. Nie poleci sam, wyjątkowe zdjęcie

Polski zawodnik pochwalił się w mediach społecznościowych wspólnym zdjęciem z Nawrockim wykonanym jeszcze przed wylotem do Waszyngtonu. Obaj udali się do Stanów Zjednoczonych na wydarzenie organizowane z okazji 250. rocznicy powstania USA.

Za organizację gali odpowiada szef UFC Dana White. W karcie walk znalazły się pojedynki największych gwiazd organizacji, w tym starcie Ilii Topurii z Justinem Gaethje oraz walka Alexa Pereiry z Cyrilem Gane'em. Impreza odbędzie się w wyjątkowej scenerii – na terenie Białego Domu.

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Tak Jan Błachowicz pochwalił się rejsem do Waszyngtonu. Były mistrz UFC też będzie na gali, przed wylotem pokusił się o pamiątkowe zdjęcie z prezydentem Nawrocikim.

"Już za chwilę odbędzie się jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń w historii największej organizacji MMA na świecie, UFC. Dana White doprowadził do gali w Białym Domu w Waszyngtonie, którą uświetnią takie pojedynki jak Ilia Topuria kontra Justin Gaethje czy Alex Pereira kontra Ciryl Gane. Gośćmi na tej gali będzie wiele interesujących postaci, a wśród nich znajdą się były mistrz UFC, Jan Błachowicz oraz prezydent Polski, Karol Nawrocki. Błachowicz na swoim profilu na Instagramie pokazał fanom wspólne zdjęcie z prezydentem przed wylotem do Waszyngtonu.

Kiedy w podstawówce uczyłem się o Kościuszce i Pułaskim, w najśmielszych marzeniach nie przypuszczałem, że będę częścią obchodów 250-lecia niepodległości USA.

Gala UFC w Białym Domu to wydarzenie bez precedensu. Cieszę się, że mogę ciągle pisać historię organizacji – najpierw jako jej mistrz, dzisiaj jako widz oraz czynny zawodnik.

Takich zaproszeń się nie odmawia. Jak będę miał 93 lata, mam nadzieję, że zaproszą mnie na 300. rocznicę. Na wszelki wypadek już zapisałem w kalendarzu.

Kierunek: Waszyngton"

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Nie tylko na galę MMA

Wizyta Karola Nawrockiego w USA nie ograniczy się jednak wyłącznie do udziału w gali. Jak przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, prezydent ma odbyć rozmowę z Donaldem Trumpem. Spotkanie będzie miało charakter roboczy, choć nie jest planowane jako oficjalna wizyta państwowa.

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Wśród tematów rozmów mają znaleźć się kwestie związane z bezpieczeństwem Polski, relacjami polsko-amerykańskimi, współpracą gospodarczą i energetyczną oraz obecnością wojsk USA na terytorium naszego kraju.

Tegoroczna gala UFC Freedom 250 będzie miała podwójny wymiar symboliczny. Oprócz obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych wydarzenie zbiega się również z 80. urodzinami Donalda Trumpa.