Nie żyją dwie osoby. Niebezpieczne bakterie w Bałtyku

Dwie osoby zmarły w Niemczech po zakażeniu bakteriami Vibrio w Morzu Bałtyckim, do którego doszło prawdopodobnie podczas kąpieli.

Bakterie te namnażają się w ciepłych wodach morskich, a zakażenie może nastąpić przez spożycie zakażonych owoców morza lub przez uszkodzoną skórę.

Instytut Roberta Kocha odnotował w tym roku 17 przypadków zakażeń w Niemczech, a ofiary śmiertelne były w podeszłym wieku.

Dwie osoby nie żyją po zakażeniu wibrionami w Bałtyku w Niemczech. To bakterie, które wywołują wibriozę, zakaźną chorobę. Bakterie występują w ciepłych wodach morskich i słonawych. Do zakażenia może dojść drogą pokarmową poprzez spożycie zakażonych owoców morza, które nie były odpowiednio przechowywane a także poprzez uszkodzoną skórę podczas kąpieli w zakażonej wodzie. Szczególnie niebezpieczne są właśnie kąpiele podczas upałów. Wtedy bakterie namnażają się najszybciej.

To właśnie po kąpieli w Morzu Bałtyckim w Niemczech dwie osoby zmarły, zakażone wibrionami. Ofiary były w podeszłym wieku. Instytut Roberta Kocha informuje, że od początku roku odnotowano 17 przypadków zakażenia. Trzy z nich miały dotyczyć zakażenia mieszkańców Berlina po kąpieli w Bałtyku. Do zakażenia dojść miało poprzez zakażenie rany.

Wibrioza. Jakie daje objawy?

W zależności od sposobu zakażenia, wibrioza może dawać różne objawy, jak wodnista biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha, gorączka – ta ustępuje po kilku dniach. Natomiast w przypadku zakażenia ran charakteryzuje się silnym bólem, zaczerwienieniem, obrzękiem, a w cięższych przypadkach prowadzi do martwicy skóry i tkanek miękkich. Najgroźniejsza postać wywołuje sepsę. Pojawiają się gorączka, dreszcze, spadek ciśnienia, zaburzenia krążenia. Może prowadzić do śmierci.

Aby uniknąć zakażenia, należy unikać surowych owoców morza, nie kąpać się w morzu z otwartymi ranami (ewentualnie należy je zabezpieczyć wodoodpornym opatrunkiem). Jeśli po kąpieli w morzy wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy, należy szybko zgłosić się do lekarza.

Źródło: bild.de, gov.pl