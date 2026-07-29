Ta impreza przyciąga do Berlina setki tysięcy osób. Rave The Planet 2026 pod presją po zamachu w Tiergarten

Rave The Planet pod presją po tragedii w Tiergarten

Berlin wciąż żyje dramatem z 25 lipca. Podczas Berlin Pride 2026 21‑letni napastnik, według niemieckich mediów powiązany z islamistyczną ideologią, wjechał furgonetką w tłum uczestników Berlin Pride w parku Tiergarten. Zginęła 65‑letnia Polka, a 29 osób zostało rannych. Redakcje w Niemczech podkreślają, że był to atak o charakterze terrorystycznym, który wstrząsnął miastem i wywołał lawinę pytań o bezpieczeństwo kolejnych wydarzeń.

W centrum uwagi znalazła się Rave The Planet Parade 2026, zaplanowana na 15 sierpnia 2026 roku. To jedna z największych imprez techno w Europie, kontynuacja tradycji Love Parade, przyciągająca dziesiątki tysięcy uczestników z całego świata.

Organizatorzy: „Na ten moment nie ma podstaw do odwołania”

W odpowiedzi na rosnące obawy organizatorzy opublikowali oficjalny komunikat w mediach społecznościowych. Podkreślili, że rozpoczęli rozmowy z policją, urzędem miasta i służbami bezpieczeństwa. Dopiero po analizie ryzyka będą mogli wydać ostateczne stanowisko.

W oświadczeniu pada kluczowe zdanie:

„Z naszego punktu widzenia w obecnym momencie nie ma powodu, aby odwoływać paradę.”

Organizatorzy proszą też o zrozumienie, że teraz najważniejsze są ofiary zamachu i ich bliscy:

„Jednocześnie prosimy o zrozumienie, że w tej chwili w centrum uwagi muszą być przede wszystkim osoby dotknięte tragedią, ich bliscy oraz ranni.Taki czyn wymaga przestrzeni na żałobę, współczucie i spokojne rozliczenie – a nie pochopne spekulacje.”

Zapowiadają, że oficjalna decyzja zostanie ogłoszona dopiero po zakończeniu wszystkich ustaleń z władzami.

Niemieckie media: służby analizują zagrożenie

Niemieckie portale informacyjne opisują, że policja i służby antyterrorystyczne badają, czy sprawca Berlin Pride działał sam, czy był częścią większej siatki. To kluczowe dla oceny ryzyka podczas kolejnych imprez masowych. W mediach pojawiają się informacje o możliwym zwiększeniu liczby funkcjonariuszy na sierpniowych wydarzeniach, analizie potencjalnych „ataków naśladowczych” oraz przygotowywaniu scenariuszy awaryjnych dla imprez z dziesiątkami tysięcy uczestników.

Politycy mówią o ataku na wolność i różnorodność Berlina, ale jednocześnie podkreślają, że odpowiedzią powinno być wzmocnienie bezpieczeństwa, a nie rezygnacja z życia publicznego.

Techno‑społeczność: „Nie możemy pozwolić, by strach zwyciężył”

Pod komunikatem Rave The Planet w mediach społecznościowych pojawiła się fala komentarzy. Wiele osób apeluje, by nie odwoływać parady, argumentując, że właśnie na tym zależy terrorystom – by sparaliżować społeczeństwo strachem.

W dyskusjach powtarza się myśl: jeśli impreza zostanie odwołana, będzie to symboliczna wygrana sprawców przemocy. Uczestnicy piszą, że techno od zawsze było kulturą wolności, sprzeciwu wobec opresji i budowania wspólnoty ponad podziałami. Dla wielu Rave The Planet 2026 mogłaby stać się manifestacją jedności – podobnie jak Love Parade w latach 90., która startowała jako „demonstracja pokoju”.

Decyzja wkrótce. Berlin między żałobą a determinacją

Organizatorzy zapowiadają, że oficjalny komunikat w sprawie Rave The Planet Parade 2026 zostanie opublikowany po zakończeniu rozmów z władzami i służbami bezpieczeństwa. Na razie wiadomo jedno: wydarzenie wciąż jest zaplanowane na 15 sierpnia 2026 roku, a Berlin – rozdarty między żałobą po ofiarach a determinacją, by nie dać się zastraszyć – czeka na decyzję, która może stać się symbolem tego, jak miasto odpowie na terror.

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