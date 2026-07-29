Wandal z Polski zniszczył figurę Matki Boskiej w Medugorie. "Diabeł w spódnicy"

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
PAP
2026-07-29 7:49

Bośniacka policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o dokonanie szokujących aktów wandalizmu w Medjugorje – jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Europie. Choć służby nie ujawniły jego danych, lokalne media informują, że chodzi o obywatela Polski, pochodzącego z Krakowa.

Zakuwane w kajdanki ręce mężczyzny na tle figury Matki Boskiej. O wandalizmie w Medjugorje przeczytasz na SE.
Autor: Pexels.com

Zniszczenia w sanktuarium. „Diabeł w spódnicy” na posągu Matki Boskiej

Do skandalicznego zdarzenia doszło we wtorkowy poranek. Posąg Matki Boskiej został oblany czarną farbą i pokryty wulgarnym napisem „Diabeł w spódnicy”, zapisanym po angielsku i po polsku. W pobliżu ołtarza zewnętrznego kościoła św. Jakuba podpalono baner, na którym widniały imiona osób głoszących objawienia w Medjugorje.

Na transparentach pozostawionych w okolicy znalazły się oskarżenia: „Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan, Jakov – to oszuści, mam dowody”. W bośniackich mediach udostępniono także nagrania z monitoringu jednej ze stacji benzynowych, na których widać podejrzanego mężczyznę z plecakiem.

Ucieczka w stronę granicy. Zatrzymano go przy Chorwacji

Ministerstwo spraw wewnętrznych kantonu hercegowińsko‑neretwiańskiego poinformowało, że wandal po dokonaniu zniszczeń ruszył pieszo w kierunku granicy z Chorwacją. Tam został namierzony i zatrzymany przez policję. Według portalu Klix zatrzymany to Polak z Krakowa.

Służby nie ujawniają motywów działania mężczyzny. Sprawa wywołała ogromne poruszenie wśród pielgrzymów i lokalnej społeczności.

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Sanktuarium uspokaja wiernych. „Natychmiast przystąpiliśmy do napraw”

Kancelaria parafialna w Medjugorje określiła zdarzenia mianem wandalizmu i zapewniła, że uszkodzone miejsca są już czyszczone i przywracane do stanu używalności. Podkreślono, że sanktuarium pozostaje otwarte, a program modlitewny odbywa się bez zmian.

Dlaczego Medjugorje jest tak ważne dla katolików?

Medjugorje od ponad czterech dekad przyciąga miliony wiernych z całego świata. To właśnie tutaj w 1981 roku sześcioro młodych mieszkańców miało doświadczyć objawień Matki Bożej – wydarzenia, które na zawsze zmieniły charakter tej niewielkiej bośniackiej miejscowości. Choć Watykan nigdy nie uznał nadprzyrodzonego charakteru objawień, Stolica Apostolska zezwoliła na oficjalne pielgrzymki, podkreślając duchowy wymiar tego miejsca.

Dla wielu katolików Medjugorje jest przestrzenią nawrócenia, modlitwy i pojednania. Pielgrzymi mówią o „spokoju, którego nie da się porównać z niczym innym”, o masowych spowiedziach, o poczuciu bliskości Boga. Sanktuarium stało się jednym z najważniejszych punktów religijnych na Bałkanach – miejscem, gdzie każdego dnia tysiące osób uczestniczą w nabożeństwach, adoracjach i modlitwie różańcowej.

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