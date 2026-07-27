Polak zatrzymany w Chorwacji. Miał fotografować nagie dzieci na plaży

Podejrzane zachowanie na plaży. Turyści zaalarmowali policję

Do zdarzenia doszło w miejscowości Prapratno, popularnej wśród turystów. W czwartek, 23 lipca, wypoczywający tam obywatele zauważyli, że 61‑latek zachowuje się w nietypowy sposób. Według ich relacji mężczyzna miał fotografować nagie dzieci bawiące się na plaży i w wodzie. Zgłoszenie natychmiast trafiło do policji.

Funkcjonariusze szybko namierzyli Polaka. W sobotę został przewieziony do aresztu komendy policji żupanii dubrownicko‑neretwiańskiej, a sędzia śledczy zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Przeszukanie namiotu i samochodu. Policja zabezpieczyła nośniki danych

Chorwaccy policjanci przeszukali namiot, w którym mieszkał zatrzymany, oraz jego pojazd. Zabezpieczono telefon komórkowy i trzy nośniki USB. To właśnie na nich mogą znajdować się zdjęcia wykonane na plaży. Materiały trafiły do analizy.

Śledczy nie mają wątpliwości, że sprawa jest poważna. Mężczyzna miał fotografować dzieci bez wiedzy i zgody ich opiekunów, co w Chorwacji jest traktowane jako przestępstwo o charakterze seksualnym.

Policja: „W 2007 roku był skazany za to samo”

Najbardziej szokujący jest fakt, że – jak przypomniała chorwacka policja – 61‑latek odbywał już karę pozbawienia wolności za identyczne przestępstwo. W 2007 roku został skazany za fotografowanie nagich dzieci na wyspie Rab, na północy Chorwacji.

Służby podkreślają, że powtarzający się schemat zachowań jest szczególnie niepokojący. Dlatego zdecydowano o natychmiastowym zastosowaniu aresztu.

Apel do rodziców: „Obserwujcie dzieci i reagujcie”

Po zatrzymaniu Polaka chorwacka policja wydała specjalny komunikat skierowany do rodziców i opiekunów. Służby proszą o baczne obserwowanie dzieci bawiących się na plaży, ubieranie ich w stroje kąpielowe oraz natychmiastowe zgłaszanie każdej osoby zachowującej się w podejrzany sposób lub filmującej nieletnich.

Chorwaci podkreślają, że w sezonie turystycznym podobne sytuacje zdarzają się częściej, dlatego apelują o wzmożoną czujność.

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