Tragiczny atak na Paradzie Równości w Berlinie. Ofiara była Polką

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-07-27 13:06

Burmistrz Berlina Kai Wegner poinformował w poniedziałek, że kobieta, która zginęła w sobotnim ataku na uczestników Parady Równości, była obywatelką Polski. Informację tę przekazała agencja dpa. Jak podkreślił Wegner, Polka przebywała w Berlinie wraz z córką i padła ofiarą zamachu terrorystycznego.

Wstrząsające słowa burmistrza

Wegner przekazał, że złożył kondolencje charge d’affaires RP w Niemczech Janowi Tombińskiemu. Podkreślił, że tragedia głęboko nim wstrząsnęła. „Bardzo poruszyło mnie to, co wydarzyło się w sobotę, a moje myśli są z państwem, a przede wszystkim z córką i rodziną zamordowanej” – powiedział, cytowany przez dpa.

Atak w Tiergarten: furgonetka wjechała w tłum

Do dramatu doszło w sobotę późnym wieczorem w parku Tiergarten. Sprawca, 21‑letni Abdul B., mający libańskie korzenie i sympatyzujący z tzw. Państwem Islamskim (organizacja odpowiedzialna za liczne zamachy i zbrodnie), wjechał furgonetką w alejkę pełną ludzi. Nieopodal trwała Parada Równości. Zginęła kobieta - jak się później okazało - obywatelka Polski, a 29 osób zostało rannych. Policja natychmiast rozpoczęła szeroko zakrojoną obławę.

Sprawca zastrzelony dzień później

W niedzielę niemieckie służby namierzyły podejrzanego na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau. Podczas policyjnej operacji Abdul B. został zastrzelony. Według śledczych działał samodzielnie, a jego motywacje miały charakter terrorystyczny.

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Reakcja polskiego MSZ

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że ofiarą była obywatelka RP. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór wyraził głęboki smutek i przekazał kondolencje rodzinie zmarłej.

„Wstrząśnięci i z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że ofiarą tragicznego ataku w Berlinie była obywatelka Polski. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłej”

– napisał na platformie X.

Zapewnił również, że konsul RP w Berlinie pozostaje w kontakcie z niemieckimi władzami i udzieli rodzinie wszelkiego niezbędnego wsparcia konsularnego.

Tragedia, która poruszyła dwa kraje

Atak w Berlinie wywołał szerokie poruszenie zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Władze obu państw podkreślają, że priorytetem jest pełne wyjaśnienie okoliczności zamachu oraz zapewnienie pomocy rodzinie ofiary.

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