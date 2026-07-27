Nie żyje 4-letnia dziewczynka. Tragedia w Gogolinie

Do dramatu doszło w niedzielę, 26 lipca 2026. O sprawie poinformował lokalny portal "Prosto z Opolskiego". Na numer alarmowy zgłoszono, że u dziecka doszło do zatrzymania krążenia. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Dziecko trafiło do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, jednak pomimo starań lekarzy, dziewczynka zmarła.

Zatrzymano 27-letnią matkę. Jak informuje Nowa Trybuna Opolska, kobieta miała w organizmie 1,5 promila alkoholu. Na ten moment jednak nie są znane szczegóły. Prokuratura na ten moment nie udziela żadnych informacji.

- Na ten moment nie udzielamy żadnych informacji. Jesteśmy na etapie ustalania okoliczności zdarzenia – przekazała w rozmowie z NTO Maria Kostrzewa-Jelonek, pełniąca obowiązki zastępcy Prokuratora Rejonowego w Strzelcach Opolskich.