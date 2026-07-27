Medycyna i prawo zdetronizowane. Ten kierunek studiów bije rekordy popularności

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Nowy faworyt na polskim rynku edukacyjnym
Jeszcze do niedawna wydawało się, że czołowe miejsca na liście najchętniej wybieranych ścieżek edukacyjnych zarezerwowane są dla informatyki, prawa i kierunków medycznych. Analiza najnowszych wyników naboru na uczelnie ukazuje jednak istotne przesunięcie preferencji młodych Polaków.
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Psychologia bezkonkurencyjna podczas naboru na studia
Zestawienie przygotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2025 nie pozostawia złudzeń. Na szczycie listy znalazła się psychologia. Swoją przyszłość z tym kierunkiem postanowiło związać aż 43 562 absolwentów szkół średnich, zapewniając mu bezapelacyjne zwycięstwo w skali kraju.
Taki wynik doskonale odzwierciedla przemiany na rynku zatrudnienia oraz ewolucję potrzeb społecznych. Coraz powszechniejsze zrozumienie wagi kondycji psychicznej sprawia, że profesja psychologa wykracza poza tradycyjne poradnictwo. Osoby z takim wykształceniem z powodzeniem odnajdują się w korporacjach, systemie oświaty, placówkach medycznych, organizacjach sportowych, a nawet w branży IT.
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Najlepiej opłacane kierunki studiów [LISTA]
Dlaczego studia psychologiczne przyciągają tłumy?
Ostatni czas przyniósł gigantyczny skok w postrzeganiu kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym, dzięki czemu wizyty u tych specjalistów przestały uchodzić za powód do wstydu. W ślad za tym rośnie zapotrzebowanie na ekspertów w tej dziedzinie nie tylko w przychodniach, ale też w przedsiębiorstwach i placówkach oświatowych.
Niezwykle kusząca jest również perspektywa wielotorowego rozwoju zawodowego. Dyplom z psychologii otwiera drzwi do kariery w poradniach specjalistycznych, jednostkach szpitalnych, sekcjach zarządzania zasobami ludzkimi, ośrodkach leczenia uzależnień, systemie edukacji, a po zdobyciu uprawnień – pozwala na prowadzenie prywatnego gabinetu.
Medycyna i prawo wciąż z ogromnym zainteresowaniem
Mimo triumfu psychologii, tradycyjnie poważane specjalizacje nie tracą na znaczeniu. W czołowej piątce najbardziej obleganych kierunków uplasowały się następujące pozycje:
- studia psychologiczne z wynikiem 43 562 aplikacji,
- kierunek lekarski, na który dokumenty złożyło 30 597 chętnych,
- studia z zakresu zarządzania wybrane przez 27 368 osób,
- prawo z 26 377 zgłoszeniami,
- nauki informatyczne, które zainteresowały 26 248 maturzystów.