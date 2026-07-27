Medycyna i prawo zdetronizowane. Ten kierunek studiów bije rekordy popularności

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-07-27 6:49

Przez wiele lat to informatyka, prawo i medycyna królowały w rankingach najchętniej wybieranych studiów w Polsce. Najnowsze statystyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przynoszą jednak niespodziankę. Na czoło wysunął się kierunek, który przyciągnął ponad 43,5 tys. zgłoszeń, wyraźnie dystansując resztę stawki.

Uśmiechnięty student w okularach korzysta z laptopa na zewnątrz. O popularnych kierunkach studiów przeczytasz na SE.
Autor: Pexels.com

Nowy faworyt na polskim rynku edukacyjnym

Jeszcze do niedawna wydawało się, że czołowe miejsca na liście najchętniej wybieranych ścieżek edukacyjnych zarezerwowane są dla informatyki, prawa i kierunków medycznych. Analiza najnowszych wyników naboru na uczelnie ukazuje jednak istotne przesunięcie preferencji młodych Polaków.

Polecany artykuł:

Wielkie zmiany w szkołach. Zacznie się już 1 września

Psychologia bezkonkurencyjna podczas naboru na studia

Zestawienie przygotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2025 nie pozostawia złudzeń. Na szczycie listy znalazła się psychologia. Swoją przyszłość z tym kierunkiem postanowiło związać aż 43 562 absolwentów szkół średnich, zapewniając mu bezapelacyjne zwycięstwo w skali kraju.

Taki wynik doskonale odzwierciedla przemiany na rynku zatrudnienia oraz ewolucję potrzeb społecznych. Coraz powszechniejsze zrozumienie wagi kondycji psychicznej sprawia, że profesja psychologa wykracza poza tradycyjne poradnictwo. Osoby z takim wykształceniem z powodzeniem odnajdują się w korporacjach, systemie oświaty, placówkach medycznych, organizacjach sportowych, a nawet w branży IT.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najlepiej opłacane kierunki studiów [LISTA]

Te kierunki studiów nie mają przyszłości. Omijaj je, jeżeli chcesz dobrze zarabiać
Galeria zdjęć 6

Dlaczego studia psychologiczne przyciągają tłumy?

Ostatni czas przyniósł gigantyczny skok w postrzeganiu kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym, dzięki czemu wizyty u tych specjalistów przestały uchodzić za powód do wstydu. W ślad za tym rośnie zapotrzebowanie na ekspertów w tej dziedzinie nie tylko w przychodniach, ale też w przedsiębiorstwach i placówkach oświatowych.

Niezwykle kusząca jest również perspektywa wielotorowego rozwoju zawodowego. Dyplom z psychologii otwiera drzwi do kariery w poradniach specjalistycznych, jednostkach szpitalnych, sekcjach zarządzania zasobami ludzkimi, ośrodkach leczenia uzależnień, systemie edukacji, a po zdobyciu uprawnień – pozwala na prowadzenie prywatnego gabinetu.

Czy ten aktor grał w „Ranczu”? Quiz tylko dla bystrzachów. Uważajcie na JEDNO pytanie!
Pytanie 1 z 13
Czy Paweł Królikowski grał w "Ranczu"?

Medycyna i prawo wciąż z ogromnym zainteresowaniem

Mimo triumfu psychologii, tradycyjnie poważane specjalizacje nie tracą na znaczeniu. W czołowej piątce najbardziej obleganych kierunków uplasowały się następujące pozycje:

  • studia psychologiczne z wynikiem 43 562 aplikacji,
  • kierunek lekarski, na który dokumenty złożyło 30 597 chętnych,
  • studia z zakresu zarządzania wybrane przez 27 368 osób,
  • prawo z 26 377 zgłoszeniami,
  • nauki informatyczne, które zainteresowały 26 248 maturzystów.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki