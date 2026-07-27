Medycyna i prawo zdetronizowane. Ten kierunek studiów bije rekordy popularności

Nowy faworyt na polskim rynku edukacyjnym

Jeszcze do niedawna wydawało się, że czołowe miejsca na liście najchętniej wybieranych ścieżek edukacyjnych zarezerwowane są dla informatyki, prawa i kierunków medycznych. Analiza najnowszych wyników naboru na uczelnie ukazuje jednak istotne przesunięcie preferencji młodych Polaków.

Psychologia bezkonkurencyjna podczas naboru na studia

Zestawienie przygotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2025 nie pozostawia złudzeń. Na szczycie listy znalazła się psychologia. Swoją przyszłość z tym kierunkiem postanowiło związać aż 43 562 absolwentów szkół średnich, zapewniając mu bezapelacyjne zwycięstwo w skali kraju.

Taki wynik doskonale odzwierciedla przemiany na rynku zatrudnienia oraz ewolucję potrzeb społecznych. Coraz powszechniejsze zrozumienie wagi kondycji psychicznej sprawia, że profesja psychologa wykracza poza tradycyjne poradnictwo. Osoby z takim wykształceniem z powodzeniem odnajdują się w korporacjach, systemie oświaty, placówkach medycznych, organizacjach sportowych, a nawet w branży IT.

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Najlepiej opłacane kierunki studiów [LISTA]

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Dlaczego studia psychologiczne przyciągają tłumy?

Ostatni czas przyniósł gigantyczny skok w postrzeganiu kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym, dzięki czemu wizyty u tych specjalistów przestały uchodzić za powód do wstydu. W ślad za tym rośnie zapotrzebowanie na ekspertów w tej dziedzinie nie tylko w przychodniach, ale też w przedsiębiorstwach i placówkach oświatowych.

Niezwykle kusząca jest również perspektywa wielotorowego rozwoju zawodowego. Dyplom z psychologii otwiera drzwi do kariery w poradniach specjalistycznych, jednostkach szpitalnych, sekcjach zarządzania zasobami ludzkimi, ośrodkach leczenia uzależnień, systemie edukacji, a po zdobyciu uprawnień – pozwala na prowadzenie prywatnego gabinetu.

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Medycyna i prawo wciąż z ogromnym zainteresowaniem

Mimo triumfu psychologii, tradycyjnie poważane specjalizacje nie tracą na znaczeniu. W czołowej piątce najbardziej obleganych kierunków uplasowały się następujące pozycje: