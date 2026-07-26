90 proc. mieszkańców Europy rozważa emigrację! Lista państw może zaskoczyć

9 na 10 Europejczyków myśli o wyjeździe za granicę na stałe. Powodem drożyzna

Coraz więcej mieszkańców Europy bierze pod uwagę wyjazd na stałe za granicę. Jak informuje Euronews, tylko co dziesiąta osoba objęta nowym badaniem stanowczo stwierdziła, że nigdy nie przeprowadzi się za granicę.

Sondaż przeprowadzono na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Feather. Wzięło w nim udział łącznie 2 tys. dorosłych – po 500 osób z Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii. Wyników nie można więc odnosić do wszystkich mieszkańców Europy, ale pokazują one nastroje w czterech dużych krajach.

Blisko połowa badanych spodziewa się, że w przyszłości będzie mieszkać za granicą. Najważniejszym powodem są wysokie koszty życia. Wskazało je 53 proc. Brytyjczyków, 48 proc. Francuzów, 43 proc. Niemców i 32 proc. Włochów.

Co czwarty Brytyjczyk chce wyjechać do Hiszpanii, ludzie wymieniają też Kanadę i Włochy

Największą popularnością cieszy się Hiszpania. To właśnie ten kraj najczęściej wybierali Brytyjczycy i Włosi. Chciałoby się tam przeprowadzić 24 proc. ankietowanych z Wielkiej Brytanii oraz 20 proc. badanych z Włoch.

Hiszpania znalazła się też wysoko w odpowiedziach Francuzów i Niemców. Wśród Francuzów wybrało ją 16 proc. ankietowanych. We Francji pierwsze miejsce zajęła jednak Kanada, wskazana przez 17 proc. osób. Kolejnym popularnym kierunkiem były Włochy – wybrało je 14 proc. badanych.

Niemcy nie chcą wyjeżdżać daleko. Najczęściej wskazywali Austrię, którą wybrało 17 proc. respondentów. Hiszpania i Szwajcaria zdobyły po 12 proc. odpowiedzi.

Brytyjczycy częściej brali pod uwagę znacznie dalsze kraje. Po Hiszpanii najpopularniejsze były Australia – 19 proc., Kanada – 15 proc. oraz Nowa Zelandia – 10 proc. Zaledwie 3 proc. wskazało Dubaj.

Sonda Przeprowadziłbyś się za granicę z powodów zawodowych? Tak Nie Trudno powiedzieć

After polling 2,000 adults across France, Germany, Italy and the UK, Spain emerged as the top choice for would-be expats considering starting a new life in a different country. https://t.co/d5jxNSFCWh— euronews (@euronews) July 24, 2026

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