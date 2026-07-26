PILNE. Sprawca zamachu w Berlinie nie żyje! "Zastrzelony przez policję"

Bild: Nie żyje podejrzany o atak podczas parady Pride w Berlinie. Zginął podczas akcji policji

21-letni Abdul Ballout, poszukiwany po sobotnim ataku w pobliżu parady Christopher Street Day Pride w Berlinie, nie żyje. Taką informację podał niemiecki dziennik „Bild”, powołując się na własne ustalenia. Według gazety mężczyzna został odnaleziony w altanie na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy specjalnej jednostki SEK, którzy mieli zatrzymać podejrzanego.

„Bild” podaje, że podczas akcji doszło do wymiany ognia. Według tych informacji Abdul Ballout miał zaatakować policjantów, a funkcjonariusze odpowiedzieli strzałami. W wyniku interwencji 21-latek zginął.

Na razie nie podano szczegółów dotyczących przebiegu akcji ani liczby oddanych strzałów. Nie ma również informacji o rannych policjantach.

Do sprawy odniosła się senator Berlina ds. wewnętrznych Iris Spranger. Jak cytuje ją „Bild”, podziękowała służbom za szybkie odnalezienie podejrzanego.

– Jestem wdzięczna służbom bezpieczeństwa za to, że sprawca zamachu został tak szybko odnaleziony. To ogromne osiągnięcie – powiedziała.

W zamachu terrorystycznym w Berlinie zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych

Abdul Ballout był od soboty poszukiwany w całych Niemczech. Śledczy podejrzewali go o przeprowadzenie ataku podczas wydarzeń związanych z paradą Pride w Berlinie. W wyniku tamtego zdarzenia zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych.

Wcześniej niemieckie władze informowały, że mężczyzna był znany służbom i miał utrzymywać kontakty z islamistycznymi środowiskami. Minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt oceniał, że wszystko wskazuje na atak o podłożu islamistycznym.

Sonda Widziałeś kiedyś antyterrorystów w akcji? Tak Nie

🇩🇪 UPDATE — Berlin CSD (Pride) vehicle incident:Berlin police confirm 1 person killed and 14 injured — several seriously, some with life-threatening injuries — after a white van drove into a crowd near Lennéstraße in the Tiergarten around 10 p.m. Saturday.Per the police… pic.twitter.com/3H3iXF496e— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 25, 2026