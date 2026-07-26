Wojna na Ukrainie i w Iranie połączą się? Iran grozi Ukrainie!

Iran grozi Ukrainie odwetem po ataku na statek. Teheran mówi o „wrogim i przestępczym” działaniu

Iran zagroził Ukrainie odwetem po ataku na statek na Morzu Kaspijskim. Według irańskich władz jednostka przewoziła towary handlowe, jednak strona ukraińska twierdzi, że statki na tym szlaku służą również do transportu sprzętu wojskowego między Iranem i Rosją.

Jak podały irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i państwowa agencja IRNA, w wyniku eksplozji zginął jeden marynarz, a drugi został ranny. Po zdarzeniu do MSZ w Teheranie wezwano ukraińskiego chargé d'affaires.

Iran nazwał atak „wrogim i przestępczym” oraz uznał go za naruszenie prawa międzynarodowego. Minister spraw zagranicznych Abbas Araghczi zapowiedział, że jego kraj będzie bronił swoich interesów.

– Islamska Republika Iranu, zgodnie z podstawowymi zasadami i regułami prawa międzynarodowego, zwłaszcza zasadą uzasadnionej obrony, nie zawaha się bronić swoich interesów narodowych i bezpieczeństwa – powiedział Araghczi, cytowany przez amerykańskie media.

Teheran wezwał Unię Europejską i Radę Bezpieczeństwa ONZ do potępienia działań Kijowa

Szef irańskiej dyplomacji stwierdził też, że odpowiedzialność za skutki ataku ponosi Ukraina oraz państwa, które ją wspierają. Teheran wezwał Unię Europejską i Radę Bezpieczeństwa ONZ do potępienia działań Kijowa.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził wcześniej, że ukraińskie siły przeprowadziły uderzenia dalekiego zasięgu na Morzu Kaspijskim. Jak powiedział, celem były między innymi statki używane do przewozu ładunków wojskowych z udziałem Iranu.

Ukraińskie służby nie podały jednak, czy zaatakowany statek wiózł sprzęt do Rosji, czy do Iranu. Kijów od dawna oskarża Teheran o wspieranie rosyjskiej armii. Iran przekazał Rosji drony Shahed oraz technologię potrzebną do ich produkcji.

Zełenski oskarżył również Rosję o przekazywanie Iranowi zdjęć satelitarnych amerykańskich baz i obiektów wojskowych w państwach Zatoki Perskiej. Według niego rosyjskie rozpoznanie obejmowało między innymi miejsca w Bahrajnie, Jordanii i Kuwejcie.

Sonda Czy amerykańskie naloty doprowadzą do rozszerzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie? Tak, konflikt będzie eskalował Nie, Iran zostanie zmuszony do ustępstw Trudno powiedzieć

⚡️Zelensky says Ukraine successfully struck vessels in the Caspian Sea that were transporting military cargo between Russia and Iran pic.twitter.com/GdrIXIo8Ag— NEXTA (@nexta_tv) July 25, 2026