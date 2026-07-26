Zatruta woda w aquaparku w Redzie! 400 ewakuowanych

Groźny wyciek w aquaparku w Redzie. Ewakuowano 400 osób, jedna trafiła pod opiekę medyków

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem w Aquaparku Reda przy ul. Morskiej. Jak poinformowała Państwowa Straż Pożarna, z obiektu ewakuowano około 400 osób po wycieku podchlorynu sodu, czyli substancji wykorzystywanej do dezynfekcji i uzdatniania wody w basenach. Zgłoszenie wpłynęło do straży pożarnej przed godziną 19. Na miejsce natychmiast skierowano strażaków oraz specjalistyczne służby ratownicze. St. kpt. Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku przekazał, że do wycieku doszło po rozszczelnieniu instalacji.

– Podchloryn sodu to substancja powszechnie wykorzystywana do dezynfekcji i uzdatniania wody basenowej. W wyniku rozszczelnienia instalacji doszło do wycieku ze zbiornika o pojemności około 600 litrów. Z obiektu ewakuowano około 300 osób – poinformował strażak.

Jedna osoba została poszkodowana. To technik obsługujący instalację do uzdatniania wody

W akcji bierze udział 10 zastępów straży pożarnej. Wśród nich są cztery zastępy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Gdyni. Strażacy prowadzą pomiary stężenia substancji w powietrzu, zabezpieczają miejsce zdarzenia i usuwają zagrożenie.

W wyniku wycieku jedna osoba została poszkodowana. To technik obsługujący instalację do uzdatniania wody na basenie. Jak przekazała straż pożarna, doznał lekkiego zatrucia.

Na razie nie wiadomo, kiedy obiekt będzie mógł wrócić do normalnego funkcjonowania. Wszystko zależy od wyników pomiarów oraz zakończenia działań prowadzonych przez strażaków.

Podchloryn sodu jest powszechnie stosowany na pływalniach do utrzymania odpowiedniej jakości wody. W większych stężeniach może jednak działać drażniąco na drogi oddechowe, oczy i skórę, dlatego po wykryciu wycieku konieczna była natychmiastowa ewakuacja wszystkich osób przebywających w aquaparku.

Sonda Lubisz chodzić do aquaparku? Tak, bardzo! Nie, wolę baseny sportowe Nie umiem pływać i boję się wody

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