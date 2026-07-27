Pilny apel policji! Zaginął 40-letni Roman. Wyszedł z DPS-u i ślad po nim zaginął

Policjanci z Rawicza prowadzą intensywne poszukiwania 40-letniego Romana Tadeusiaka. Mężczyzna zaginął w piątek, 24 lipca gdy około godziny 14 wyszedł z Domu Pomocy Społecznej w Osieku. Do tej pory nie wrócił do miejsca zamieszkania i nie nawiązał kontaktu z opiekunami.

Zaginiony ma 40 lat, jest średniego wzrostu i szczupłej budowy ciała. W chwili zaginięcia ubrany był w ciemną kurtkę, spodnie moro, czarną czapkę oraz wysokie czarne buty.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogły widzieć Romana Tadeusiaka lub mają jakiekolwiek informacje na temat jego miejsca pobytu, o pilny kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu pod numerem telefonu 47 77 27 200.

Funkcjonariusze podkreślają, że każda, nawet z pozoru błaha informacja, może okazać się kluczowa i pomóc w odnalezieniu zaginionego.