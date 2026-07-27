Pilny apel policji! Zaginął 40-letni Roman. Wyszedł z DPS-u i ślad po nim zaginął

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-07-27 8:03

Trwają poszukiwania 40-letniego Romana Tadeusiaka. Mężczyzna w piątek, 24 lipca około godziny 14 opuścił Dom Pomocy Społecznej w Osieku i od tego czasu nie wrócił do placówki ani nie skontaktował się z opiekunami. Policja prosi o pomoc wszystkich, którzy mogą wiedzieć, gdzie przebywa zaginiony.

Dwa zdjęcia poszukiwanego Romana Tadeusiaka na tle policyjnych świateł. O apelu policji przeczytasz na SE.
Autor: KPP w Rawiczu/ Materiały prasowe

Policjanci z Rawicza prowadzą intensywne poszukiwania 40-letniego Romana Tadeusiaka. Mężczyzna zaginął w piątek, 24 lipca gdy około godziny 14 wyszedł z Domu Pomocy Społecznej w Osieku. Do tej pory nie wrócił do miejsca zamieszkania i nie nawiązał kontaktu z opiekunami.

Zaginiony ma 40 lat, jest średniego wzrostu i szczupłej budowy ciała. W chwili zaginięcia ubrany był w ciemną kurtkę, spodnie moro, czarną czapkę oraz wysokie czarne buty.

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Policja apeluje do wszystkich osób, które mogły widzieć Romana Tadeusiaka lub mają jakiekolwiek informacje na temat jego miejsca pobytu, o pilny kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu pod numerem telefonu 47 77 27 200.

Funkcjonariusze podkreślają, że każda, nawet z pozoru błaha informacja, może okazać się kluczowa i pomóc w odnalezieniu zaginionego.

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