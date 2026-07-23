Pogoda dla Poznania na weekend 24-26 lipca

Mieszkańcy Poznania w trakcie najbliższego weekendu odczują wyraźne ocieplenie, jednak pogoda nie będzie stabilna. Temperatura będzie rosła z dnia na dzień, ale słońce często będzie chować się za chmurami. W dwa z trzech dni prognozowane są również niewielkie, przelotne opady deszczu.

Początek weekendu z chmurami i niewielkim deszczem

Piątek, 24 lipca, w Poznaniu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 24 stopni Celsjusza, jednak poranek i noc będą chłodne, z temperaturą spadającą do około 11 stopni. Tego dnia mogą pojawić się też symboliczne opady deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 4 m/s.

Sobota przyniesie wyraźną poprawę aury

W sobotę mieszkańcy Poznania mogą liczyć na znacznie przyjemniejszą pogodę. Przede wszystkim na niebie będzie mniej chmur, a zachmurzenie określane jest jako umiarkowane. Co ważne, tego dnia prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu. Będzie też wyraźnie cieplej, zwłaszcza w nocy – minimalna temperatura to około 14 stopni. W dzień słupki rtęci wzrosną do niemal 27 stopni Celsjusza. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość około 3 m/s.

Niedziela znów bardziej pochmurna

Ostatni dzień weekendu, 26 lipca, okaże się najcieplejszy, ale aura znów stanie się bardziej kapryśna. Mimo że temperatura w dzień utrzyma się na poziomie z soboty, czyli około 27 stopni, to noc będzie znacznie cieplejsza, z temperaturą minimalną sięgającą 17 stopni. Niestety, na niebo wrócą chmury, a wraz z nimi możliwe są niewielkie opady deszczu. Prędkość wiatru pozostanie na podobnym poziomie co w sobotę.

Jak spędzić weekend w Poznaniu?

Sobota, z umiarkowanym zachmurzeniem i bez deszczu, będzie idealnym dniem na aktywności na świeżym powietrzu. To dobra okazja, by wybrać się na dłuższy spacer po miejskich parkach, nad wodę czy skorzystać z oferty ogródków gastronomicznych. Z kolei pochmurny piątek i niedziela, z możliwością przelotnych opadów, mogą zachęcać do spędzenia czasu w miejscach zadaszonych. Wizyta w muzeum, kinie czy centrum kulturalnym może okazać się dobrym wyborem, gdy pogoda nie będzie w pełni sprzyjać.

Dane pogodowe: OpenWeather