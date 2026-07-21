Pobili seniora, bo stanął w obronie ukraińskiego chłopca! Policja zatrzymała dwóch mężczyzn

Stanął w obronie nastolatka. Został brutalnie pobity

Do zdarzenia doszło w piątek, 17 lipca, po południu w jednym z poznańskich tramwajów. Według dotychczasowych ustaleń dwóch mężczyzn zaczęło zaczepiać młodego obywatela Ukrainy. W jego obronie stanął 67-letni pasażer. Między seniorem a agresywnymi mężczyznami doszło do ostrej wymiany zdań, która zakończyła się przemocą. We wtorek, 21 lipca szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w pobiciu.

- W piątek mężczyzna stanął w obronie zaatakowanego dziecka, ukraińskiego chłopca. Obaj podejrzani będą doprowadzeni do prokuratury – dodał szef MSWiA na platformie X.

Jak przekazał podkom. Łukasz Paterski z biura prasowego wielkopolskiej policji, 67-latek próbował odsunąć jednego z napastników. W odpowiedzi został kilkukrotnie uderzony pięściami i kolanem w twarz. Chwilę później do ataku miał przyłączyć się drugi mężczyzna.

Dwaj podejrzani zatrzymani. Usłyszą zarzuty

Jeszcze tego samego dnia pobity mieszkaniec Poznania zgłosił się na policję. Z jego relacji wynikało, że agresywne zachowanie sprawców było skierowane wobec nastoletniego chłopca z Ukrainy. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch podejrzanych w wieku 38 i 41 lat. Obaj zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenia na tle narodowościowym.

Policja przekazała również, że starszy z zatrzymanych był już wcześniej wielokrotnie notowany za przestępstwa kryminalne i narkotykowe. Śledczy nadal pracują nad ustaleniem tożsamości nastoletniego obywatela Ukrainy, który był świadkiem całego zajścia.