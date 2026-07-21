Wersow urodziła! Gwiazda sieci powitała na świecie synka. Pokazała zdjęcie z maluszkiem i Frizem

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-07-21 13:40

Kolejna gwiazdorska para ma znakomity powód do świętowania. Niedawno Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz z Fit Lovers powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Teraz radosną nowiną podzielili się Wersow oraz Friz. Rodzina influencerów znowu się powiększyła. Gratulacje płyną z całej Polski.

Wakacyjny baby boom w polskim show-biznesie

W ostatnich tygodniach social media zostały zasypane postami z radosnymi nowinami. Niedawno wiadomość o powiększeniu rodziny przekazała Dominika Serowska (33 l.). Ukochana Marcina Hakiela spodziewa się drugiego dziecka. W gotowości do porodu jest już Patrycja Komorowska (36 l.). Partnerka Pawła Deląga (56 l.) zostanie mamą po raz pierwszy. Aktor ma już dwóch dorosłych synów z poprzednich związków.

9 lipca swoją pierwszą pociechę powitali na świecie Pamela Stefanowicz (35 l.) i Mateusz Janusz (34 l.) z Fit Lovers. Na ujęciach, które świeżo upieczeni rodzice pokazali w sieci, widać Pamelę w szpitalnym łóżku i jej małżonka obok. Influencerzy wcześniej zdradzili, że spodziewają się syna. Rodzinka ma za sobą już pierwszy spacer!

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Wersow i Friz ponownie zostali rodzicami

Teraz radosną nowiną podzieliła się inna influencerska para. Wersow i Friz, czyli Weronika Wiśniewska (29 l.) i Karol Wiśniewski (30 l.) zostali rodzicami po raz drugi. W czerwcu 2023 roku urodziła się pierworodna córka pary, Maja. W lipcu 2026 roku ich rodzina powiększyła się o chłopca. Zaledwie 2 tygodnie wcześniej Wersow celebrowała baby shower, a dziś, 21 lipca, pokazała zdjęcie ze szpitalnej sali z maluchem w objęciach i ukochanym u boku.

Witaj na świecie Synku - przekazali młodzi rodzice na swoich profilach na Instagramie.

O tym, że ich rodzina ponownie się powiększy influencerzy poinformowali na początku roku. W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu pojawiła się jej córka Maja, trzymająca zdjęcie USG. Całość opatrzona została krótkim podpisem: "1+1=4". Wpis błyskawicznie zebrał tysiące reakcji i komentarzy od zachwyconych obserwatorów.

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Zobacz więcej zdjęć. Fit Lovers na spacerze z maleństwem! Pamela dopiero urodziła, a już śmiga w mini

Fit Lovers - Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz
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