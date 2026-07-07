Baby shower Wersow i Friza na bogato? Popularna para czeka na synka! Tylko spójrzcie na ozdoby

Wersow i Friz czekają na synka. Tak ozdobili salę na baby shower

Wersow zorganizowała bajkowe baby shower, na którym razem z najbliższymi celebrowała oczekiwanie na narodziny drugiego dziecka. Nie zabrakło pastelowych zwierzęcych ozdób, błękitnych balonów w różnych rozmiarach i rodzinnej atmosfery. Wszystko wskazywało na jedno - już wkrótce influencerka i jej mąż Karol Friz Wiśniewski powitają na świecie wyczekanego synka.

Zobacz także: Wersow zdradziła kulisy drugiej ciąży. Sytuacja z piekarni wprawiła ją w osłupienie

Na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych Wersow zachwyciła w białej, długiej, koronkowej sukni podkreślającej ciążowe krągłości. Friz postawił na jasną stylizację, a uwagę fanów skradła ich córeczka Maja, która z dumą towarzyszyła rodzicom podczas rodzinnego świętowania. Dziewczynka szeroko uśmiechała się do zdjęcia i tuliła do rodziców. W opisie fotografii para nie kryła emocji. Małżonkowie przyznali, że z niecierpliwością czekają na chwilę, gdy będą mogli przytulić swojego synka, a starsza siostra już wypatruje nowego członka rodziny.

Our Dream Baby Shower. Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim, którzy byli z nami w tym czasie i celebrowali go razem z nami - zaczęli.

I dodali:

Synku - my i Twoja starsza siostra nie możemy się już Ciebie doczekać i z całego serca wypatrujemy chwili, w której będziemy mogli Cię poznać i przytulić.

Zobacz także: Wersow: Kim jest Weronika Sowa i jak stała się jedną z najpopularniejszych influencerek w Polsce?

Wersow i Friz kochają się na zabój

Historia miłości Wersow i Friza od lat budzi ogromne zainteresowanie internautów. Para związała się w 2018 roku, ale przez pierwsze miesiące ukrywała swój związek. Z czasem zakochani stali się jedną z najpopularniejszych par polskiego internetu, wspólnie rozwijając kariery i dzieląc się z fanami najważniejszymi momentami życia. W czerwcu 2023 roku na świat przyszła ich córka Maja (tak było na pierwszym baby shower pary), a dwa lata później zakochani przysięgli sobie miłość i wierność podczas pięknej ceremonii ślubnej. Na początku 2026 roku ogłosili, że ich rodzina ponownie się powiększy.

Kilka miesięcy temu para zdradziła, że tym razem dołączy do nich chłopiec. Teraz przygotowania do porodu nabierają tempa. Baby shower było nie tylko okazją do spotkania z rodziną i przyjaciółmi, ale także symbolicznym odliczaniem do narodzin synka. Internauci zasypali Wersow i Friza gratulacjami!

"Czekamy", "Werka!!! Wyglądasz obłędnie!", "Piękna rodzinka", "Wow! Fenomenalnie!", "Wera, wyglądasz przepięknie w tej sukience naprawdę" - komentowali fani.

Zobacz także: Córka Wersow będzie wożona w wózku za 17 tys. zł. Influencerka pochwaliła się nowym pojazdem

Zobacz więcej zdjęć. Klaudia Halejcio odpowiedziała Kasi Zielińskiej! I to jak! Poszło o jej męża. "Nie pozwolę z niego zrobić potwora"

Wersow i Friz planują kolejne dziecko! "Chcielibyśmy mieć dużą rodzinkę"

39