Wiśniewski wyniesiony w kaftanie bezpieczeństwa. Krwawy spektakl na koncercie to żadna nowość. Stosuje ten trik od lat!

Lider zespołu Ich Troje po raz kolejny udowodnił, że potrafi wzbudzić skrajne emocje wśród publiczności. Grupa podróżuje obecnie po Polsce w ramach letniego tournée, a w miniony weekend muzycy zaprezentowali się przed zgromadzoną widownią w Drawsku Pomorskim. Wokalista zaserwował fanom widowisko, które swoimi realiami przypominało bardziej kadr z krwawego dreszczowca niż tradycyjny koncert muzyki popowej. Zarejestrowane fragmenty tego nietypowego występu błyskawicznie obiegły media społecznościowe, wywołując niemałe zamieszanie.

Michał Wiśniewski w kaftanie bezpieczeństwa na koncercie Ich Troje

Mroczne sceny rozegrały się podczas wykonywania utworu „Jeanny”, będącego polskojęzyczną wersją znanego przeboju Falco. Artysta zaprezentował się na scenie w stroju imitującym szpitalną piżamę, a w dłoniach ściskał rozerwaną poduszkę, którą z impetem uderzał o deski estrady. Dopełnieniem makabrycznego wizerunku piosenkarza była obficie rozlana sztuczna krew na jego ciele. W momencie, gdy wykrzykiwał przejmujące fragmenty piosenki, dołączyli do niego statyści ucharakteryzowani na sanitariuszy z oddziału zamkniętego. Wokalista na oczach zszokowanego tłumu został brutalnie obezwładniony, zapięty w kaftan bezpieczeństwa i ostatecznie zniesiony ze sceny przez rzekomych medyków.

Przebój Jeanny. Michał Wiśniewski powtarza ten układ od lat

Udostępnione w sieci materiały wideo z Drawska Pomorskiego zyskały miano virala i wywołały burzliwą dyskusję, polaryzując internautów na zachwyconych oraz mocno zniesmaczonych. Warto jednak przypomnieć, że taka oprawa wizualna do utworu „Jeanny” nie jest wcale nowatorskim pomysłem. Piosenkarz wykorzystuje ten sam mroczny motyw sceniczny już od ponad dwóch dekad. Istnieją archiwalne zapisy z 2001 roku, na których widać niemal identyczny układ, a w rolę tytułowej bohaterki wcieliła się wówczas jego przyszła małżonka, Marta „Mandaryna” Wiśniewska.

Geneza tak kontrowersyjnego i krwawego spektaklu staje się jasna, gdy zagłębimy się w znaczenie wykonywanego tekstu. Piosenka, która stanowi tło dla scenicznego szaleństwa muzyka, jest w rzeczywistości niezwykle mroczną opowieścią. Utwór obrazuje rozpaczliwy monolog zaburzonego psychicznie mężczyzny, który kieruje swoje obsesyjne i desperackie myśli bezpośrednio do ofiary.

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