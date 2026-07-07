Magda Narożna odsłoniła wszystkie swoje atuty w minibikini. Tak spędza włoskie wakacje!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-07-07 8:27

Magda Narożna wyjechała na swoje wielkie włoskie wakacje - początkowo pogoda nie dopisywała, ale teraz gwiazda praży się w słońcu. Pokazała ujęcia w bardzo skąpym bikini! Czy to urlop idealny? Zobaczcie i sami oceńcie.

Magda Narożna wyjechała na wakacje do Włoch, a tam... pogoda jak z koszmaru

Magda Narożna wyjechała z rodziną do słonecznych Włoch z nadzieją na błogi wypoczynek nad jeziorem, ale pogoda postanowiła spłatać im figla. Początek urlopu nie zapowiadał się jak marzenie, oj nie. Nagle pojawiły się silny wiatr i chmury, które na chwilę pokrzyżowały wakacyjne plany wokalistki. Gwiazda jednak nie zamierzała tracić dobrego humoru. Na publikowanych w mediach społecznościowych zdjęciach pokazała, że nawet kapryśna aura nie jest w stanie zepsuć rodzinnego wyjazdu kamperem.

Na szczęście włoskie niebo szybko się rozpogodziło. Teraz liderka zespołu Piękni i Młodzi korzysta z pełni lata i dosłownie praży się w słońcu. Na jej koncie na Instagramie nie brakuje kadrów z plażowania, kąpieli i wypoczynku nad wodą. Narożna spędza czas na kampingu i relaksuje się nad jeziorem Garda.

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Rodzina w komplecie

Narożna chętnie pokazuje także wspólne chwile z partnerem Krzysztofem Byniakiem i córką. Rodzina spędza czas aktywnie - są przejażdżki rowerowe, relaks na brzegu jeziora i kąpiele w krystalicznej wodzie.

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Po wietrznych dniach przyszła prawdziwie włoska pogoda, a promienie słońca wynagrodziły wcześniejsze rozczarowanie. Narożna już zdążyła pochwalić się fotkami, do których pozowała w samym bikini! Najpierw pokazała swoje wysmuklone ciało w koronkowym zestawie, który sprawiał wrażenie prześwitującego! Później włożyła... majteczki w kropeczki.

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Fani nie kryją zachwytu nad letnimi kadrami gwiazdy i zasypują ją komentarzami z życzeniami udanego wypoczynku. Wygląda na to, że Magda Narożna ładuje baterie przed kolejnymi koncertami i zawodowymi wyzwaniami, a włoskie wakacje okazały się strzałem w dziesiątkę.

"Madzia, Ty i te Twoje nogi do nieba", "Cudownie słoneczko moje wyglądasz", "Madzia, marzenie faceta" - pisali wielbiciele.

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