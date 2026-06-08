Powabna Magdalena Narożna w minibikini kusi plażowiczów. Kręci bioderkami jak Shakira!

Piękni i Młodzi ruszyli z letnią trasą. Zarobią krocie!

Magdalena Narożna (37 l.) to jedna z najbardziej znanych polskich wokalistek. Rozpoznawalność zyskała jako wokalistka zespołu Piękni i Młodzi, który w świecie disco polo cieszy się ogromną popularnością. Piosenkarka była jedną z uczestniczek szesnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Z programem pożegnała się w szóstym odcinku.

Razem z zespołem Piękni i Młodzi rozpoczęli już sezon wakacyjnych koncertów. Jest to dla nich bardzo intensywny czas, ale za to bardzo opłacalny. Niedawno "Super Express" informował, na jakie stawki mogą liczyć największe gwiazdy disco polo. Magdalena Narożna razem ze swoją grupą za występ liczą sobie nawet 35 000 zł!

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Magdalena Narożna kusi w minibikini. Kręci bioderkami jak Shakira!

Magdalena Narożna stara się relaksować kiedy tylko może. Jednak nawet podczas odpoczynku nie zapomina o pracy. Długi weekend podsumowała nagraniem prosto z plaży. Ubrana jedynie w czarne bikini w białe groszki piosenkarka powabnie kręciła bioderkami w rytm piosenki "Money, money", którą stworzyła razem z AGBE.

Krótki filmik rozpalił wyobraźnię internautów, którzy rzucili się do komentarzy, by obsypać ją komplementami. Nie pierwszy raz wokalistkach chwali się swoją zgrabną figurą. Piosenkarka w ostatnich latach przeszła sporą metamorfozę i sporo schudła. Teraz jej rysy twarzy są wyraźnie zaostrzone. Magdalena Narożna często jest pytana przez swoich fanów o sekret swojej przemiany. W jednym z postów ujawniła, że wagę zrzuciła dzięki aktywności fizycznej. Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi podkreśliła również, że nie stosowała żadnej rygorystycznej diety.

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