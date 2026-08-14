Agnieszka Kaczorowska w bikini ze sznurka wygrzewa się na słońcu. Nie zapomniała o ukochanym!

Agnieszka Kaczorowska układa sobie życie u boku Marcina Rogacewicza

Agnieszka Kaczorowska (34 l.) i Marcin Rogacewicz (46 l.) to zdecydowanie najpopularniejsza para polskiego show-biznesu. Ich pierwsze wspólne zdjęcia pojawiły się w lutym ubiegłego roku. Chociaż sami nie komentowali natury swojego związku, to paparazzi kilka razy przyłapało ich czułości. Dopiero podczas premierowego odcinka siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" tancerka i aktor potwierdzili swój związek. Od tamtej pory nie dają o sobie zapomnieć.

Wiosna była dla nich szczególnie pracowita. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zjeździli Polskę ze swoim tanecznym spektaklem "Siedem". Do tego byli zajęci budowaniem wspólnego gniazdka, a tancerka całkowicie wyprowadziła się w willi, którą kupiła razem z Maciejem Pelą.

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Agnieszka Kaczorowska wygrzewa się w bikini ze sznurka

W pierwszej połowie sierpnia zakochani postanowili na chwilę uciec z kraju. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz spakowali walizki, wsiedli w samolot i zameldowali się w słonecznej Italii. Gwiazda "Klanu" w piątek pochwaliła się relacją z wyjazdu. Wyjechali zaledwie na trzy dni, ale to wystarczyło im do naładowania baterii.

Włochy to zawsze dobry pomysł. Nawet na 3 dni… Aby pospacerować. Podziwiać widoki i opalać się w Fiacie Cabrio. Aby zjeść coś przepysznego. Obłędnie pysznego! Smakować oliwy… i najlepszej na świecie kawy. Doświadczyć skwaru południowego słońca, leżąc w basenie… I wielkiej ulewy z gradobiciem, która przeszła, poszła i kazała tylko po sobie posprzątać - zachwycała się Kaczorowska.

W kolejnej części wpisu zdradziła, że wyjazd dał jej sporo inspiracji do kolejnych projektów.

Bo podróżowanie, to nie tylko odpoczynek, to doświadczanie wszystkimi zmysłami, obserwacja świata i ludzi… dzięki której kreatywność i wyobraźnia dostaje nowych skrzydeł, a chcemy dla Was tworzyć kolejne piękne rzeczy - dodała.

Wygląda na to, że już za niedługo Agnieszka Kaczorowska zapowie kolejny "tajemniczy projekt". Do tej pory można zachwycać się opublikowanymi przez nią kadrami. Wzrok przyciągają nie tylko piękne widoki, ale również zabójcza figura tancerki!

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