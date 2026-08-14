Skolim po wypadku od razu wrócił na scenę. Z nogą w gipsie zaprasza na kolejne koncerty!

Skolim miał wypadek na koncercie. Muzyk spadł ze sceny!

Skolim (29 l.), czyli Konrad Skolimowski, od dawna znany jest widzom serialu "Barwy szczęścia", gdzie wciela się w rolę Patryka. Ale to nie na aktorstwie zbił fortunę. Od kilku lat podbija również rynek muzyczny. Jego kariera zaczęła się od piosenki "Kocham ciebie tak" z 2018 roku. Jego muzyka szybko stała się hitem w klubach, na festiwalach oraz w mediach społecznościowych. Prawdziwy sukces przyniósł mu wydany w 2022 roku przebój "Wyglądasz idealnie", który obecnie ma aż 270 milionów wyświetleń na YouTube!

Na Instagramie ma ponad 2,6 mln obserwujących i spore grono fanów poza nim. Ogromna popularność przenosi się na jeszcze większe zarobki. Skolim nie ukrywa, że dzięki muzycznej karierze stał się milionerem. Gwiazdor działa na wielu polach - koncertuje, sprzedaje merch, ma stację benzynową, pensjonat nad Bałtykiem, a to tylko kilka z jego biznesów.

Skolim wzbudza kontrowersje częstotliwością swoich występów. Zdarza mu się koncertować nawet kilka razy dziennie. W ubiegłym roku w ciągu jednego miesiąca pojawił się na scenie aż 63 razy! Wakacje są dla niego szczególnie pracowite. W miniony czwartek miał zaplanowane aż cztery wydarzenia. Po grillowaniu w Łebie udał się na koncert do miejscowości Rewal. Tam w trakcie występu doszło do wypadku. Skolim stracił równowagę i spadł ze sceny.

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Nowe oświadczenie ws. Skolima. Co z koncertami?

Po upadku dokończył występ na siedząco, a później zagrał jeszcze dwa kolejne, w Międzyzdrojach i Władysławowie (choć z lekkim opóźnieniem). Na scenę wyprowadzali go członkowie ekipy, a "Król Latino" śpiewał swoje największe przeboje siedząc na krześle. W piątkowy poranek zgłosił się na badania, a po kilku godzinach wyszedł z kliniki z nogą w gipsie.

Luxon Git (właśc. Łukasz Jurga), gitarzysta występujący ze Skolimem, opublikował wpis, w którym poinformował o stanie zdrowia muzyka.

Informacja z najlepszej kliniki ortopedycznej w Szczecinie. Skolima przyjął sam szef kliniki @orthosport_szczecin dr Krzysztof Rękawek. Założona pół szyna gipsowa. Naprawiamy uszkodzony wiezowzrost przedni oraz skręcony staw skokowy. Teraz czas na rehabilitację i odpoczynek. A jak odpoczynek to tylko z Wami. Dziękujemy za życzenia i dobre słowo. Z Bogiem - przekazał.

Z kolei na instagramowych relacjach zdradził, co z dalszą trasą koncertową Skolima. Okazuje się, że piosenkarz nie ma zamiaru rezygnować z koncertowania i już za chwilę pojawi się na scenie we Wrocławiu.

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