Pogrzeb Andrzeja Morozowskiego. Legendarny dziennikarz TVN pochowany obok znanego działacza sportowego. Przejmujące zdjęcia

Bartosz Olszewski
2026-08-14 16:03

Andrzej Morozowski został pochowany na cmentarzu w podwarszawskich Pyrach. To nekropolia, na której pochowani są różne znane i zasłużone osobistości, ale też wybitny przedstawiciel polskiego sportu. Z tej okazji przypominamy postać śp. Kajetana Hądzelka.

W piątek, 14 sierpnia, odbyło się ostatnie pożegnanie Andrzeja Morozowskiego. Uroczystości rozpoczęły się na Powązkach Wojskowych w Warszawie, jednak dziennikarz nie spoczął na tamtejszym cmentarzu. Został pochowany na nekropolii w podwarszawskich Pyrach. To właśnie tam znajduje się również grób Kajetana Hądzelka, cenionego historyka sportu i działacza.

Przy okazji tej smutnej uroczystości warto przypomnieć sylwetkę śp. Kajetana Hądzelka. Od 1956 roku należał do PZPR. Był związany z warszawską Akademią Wychowania Fizycznego, gdzie zdobył stopień doktora i docenta, a następnie pełnił wiele funkcji kierowniczych. W latach 1971–1973 był prodziekanem, a później dwukrotnie prorektorem – najpierw w latach 1973–1975, a następnie 1977–1981. W latach 1984–1987 kierował Wydziałem Wychowania Fizycznego.

Andrzej Morozowski pochowany obok znanego działacza sportowego 

Kajetan Hądzelek na tle grobu Andrzeja Morozowskiego. Na miniaturowym zdjęciu uśmiechnięty dziennikarz. Czytaj w SE.
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Istotną część jego działalności stanowiło zaangażowanie w sport i ruch olimpijski. Hądzelek pełnił funkcję prezesa Fundacji Centrum Edukacji Olimpijskiej, był honorowym prezesem Polskiego Związku Koszykówki, a także wiceprezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Jego działalność została doceniona licznymi wyróżnieniami. W 1999 roku otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, natomiast w 2005 roku – Krzyż Komandorski tego orderu. W 2010 roku został Honorowym Obywatelem Ostrowa Wielkopolskiego, a trzy lata później otrzymał na Uniwersytecie Jagiellońskim Medal „Kalos Kagathos”.

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ANDRZEJ MOROZOWSKI