Szczęki opadły na widok wypiętych i odsłoniętych pośladków fighterki KSW! „Zjawiskowa”

Fighterka KSW przegrała w dramatycznych okolicznościach. Szybko wróciła do formy

Ewelina Woźniak to jedna z najbardziej znanych polskich zawodniczek MMA. W KSW dotychczas stoczyła pięć walk, z czego wygrała trzy. Ciemnowłosa fighterka w marcu stanęła naprzeciwko doświadczonej Francuzki Evy Dourthe. Pojedynek zakończył się w dramatycznych okolicznościach. Polka już na początku starcia doznała urazu mostka, który spowodował krwiaka w śródpiersiu z przebiciem do opłucnej. Mimo to Ewelina Woźniak wyszła na drugą rundę, co było bardzo poważnym błędem. Ostatecznie nasza fighterka przegrała przez poddanie i trafiła do szpitala, skąd zamieściła makabrycznie wyglądające zdjęcie.

Zjawiskowa brunetka z KSW zrzuciła ubrania i pokazała się z przodu i z tyłu. Fighterka powaliła swoimi kształtami!

To płyn ściągnięty dziś rano z mojej opłucnej. Pozostał jeszcze krwiak. Jeśli na tym się zakończy i nie będzie się powiększał, to kilka dobrych tygodni (rekonwalescencji - red.) Gorzej jeśli znów zacznie rosnąć...

- napisała Ewelina Woźniak. Na szczęście zawodniczka KSW stosunkowo szybko wróciła do formy.

Ewelina Woźniak eksponuje pośladki

Na jej profilu na Instagramie można oglądać liczne zdjęcia z rozmaitych wyjazdów. Patrząc na Ewelinę Woźniak, wydaje się, że po kontuzji ani śladu. Do tego gwiazda KSW pokazuje się w bardzo skąpych strojach. Fani szczególną uwagę zwracają na jej pośladki, które odziane są mikroskopijnymi majteczkami. Furorę ostatnio zrobiły kadry z wodnych szaleństw Eweliny Woźniak. Widać tam m.in. wypięty i odkryty tył wojowniczki. Komentarze pod materiałami mówią same za siebie.

Zjawiskowa; Piękna; Bardzo ładnie; robi wrażenie

- piszą użytkownicy Instagrama. A my z niecierpliwością czekamy na powrót Eweliny Woźniak do oktagonu KSW.

Galeria: Ewelina Woźniak, zjawiskowa fighterka KSW, na gorących zdjęciach

28