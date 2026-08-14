To tutaj kręcono serial Netflixa „1670”. To nie ta „prawdziwa” Adamczycha, a miejsce na Podkarpaciu

Serial Netflixa „1670” był kręcony w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na Podkarpaciu.

Skansen w Kolbuszowej, położony około 30 km od Rzeszowa, posłużył jako fikcyjna Adamczycha, prezentując ponad 80 obiektów drewnianej architektury.

Muzeum jest otwarte przez cały rok z wyłączeniem świąt, a w poniedziałki wstęp dla wszystkich jest bezpłatny.

Fani czekali na najnowszy sezon serialu „1670” i konkretną dawkę satyry, a także odpowiedź na pytanie – jak potoczą się losy Jana Pawła? Ci, którzy już zdążyli zobaczyć najnowszy sezon, znają odpowiedź na to pytanie, ale tutaj nie będziemy spoilerować, chociaż przeniesiemy się do Adamczychy.

Adamczycha to wieś, w której znajduje się dworek Jana Pawła i co za tym idzie, to właśnie tam rozgrywa się większość scen serialu. Nie każdy wie, ale Adamczycha istnieje na mapie Polski – to wieś położona w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Baranowo. Jednak to nie tam kręcono serial. Adamczychę „zagrał” bowiem skansen w Kolbuszowej.

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Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. To tu kręcono serial 1670

Skansen w Kolbuszowej to niezwykłe miejsce znajdujące się na Podkarpaciu, około 30 km od Rzeszowa. Tutaj na własne oczy zobaczymy zabudowania wsi, które znajdują się w serialu. W ten sposób można również dotknąć historii - na 30 hektarach znajduje się ponad 80 obiektów dużej i małej architektury drewnianej. Wśród nich znajdziemy m.in. chałupy, stajnie, obory, stodoły, spichlerze, młyn wodny, wiatraki, kuźnie, budynki użyteczności publicznej, jak szkoła, karczma i remiza strażacka, a także okazały kościół pw. św. Marka Ewangelisty.

Skansen otwarty jest przez cały rok z wyjątkiem dni 1 i 6 stycznia, Wielkiej Soboty, Wielkanocy i Poniedziałku Wielkanocnego, 1 listopada, 24, 25, 26 i 31 grudnia. W poniedziałki wstęp jest darmowy dla wszystkich.