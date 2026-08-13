Pogoda w długi weekend Rzeszowie: 14-16 sierpnia

Mieszkańców Rzeszowa czeka weekend, w którym kluczową rolę odegrają rosnące temperatury. Prognozy na okres od 14 do 16 sierpnia nie przewidują ani jednej kropli deszczu, a na niebie królować będzie słońce. Aura będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz, ale warto zwrócić uwagę na dynamicznie zmieniającą się sytuację na termometrach.

Piątek zwiastunem nadchodzących upałów

Weekend rozpocznie się bardzo przyjemnie, choć już z wyraźnym letnim akcentem. W piątek, 14 sierpnia, termometry w Rzeszowie w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 28 stopni Celsjusza. Poranek i noc będą jeszcze dość rześkie, z temperaturą minimalną na poziomie około 10 stopni. Przez cały dzień towarzyszyć nam będzie bezchmurne niebo i wiatr wiejący z prędkością około 3 m/s.

Sobota coraz gorętsza

Drugi dzień weekendu przyniesie już wyraźne zaostrzenie pogody. W sobotę, 15 sierpnia, temperatura maksymalna podskoczy do około 32 stopni, co oznacza wejście w zakres upałów. Noc również będzie cieplejsza niż poprzednia – słupki rtęci nie spadną poniżej 13 stopni. Wiatr nieco osłabnie, jego prędkość wyniesie około 2 m/s, co może sprawić, że odczucie gorąca będzie jeszcze większe. Podobnie jak w piątek, na niebie nie zobaczymy żadnych chmur.

Niedziela to kulminacja gorąca

Niedziela, 16 sierpnia, będzie bezdyskusyjnie najgorętszym dniem tego weekendu w Rzeszowie. Prognozy wskazują, że temperatura poszybuje aż do około 36 stopni Celsjusza, co dla wielu osób może być już męczące. Nawet poranek zapowiada się bardzo ciepło, z temperaturą minimalną sięgającą blisko 18 stopni. Wiatr ponownie nabierze nieco siły i powieje z prędkością około 3 m/s, jednak nie przyniesie on wyraźnej ulgi od skwaru. Słońce będzie operować na bezchmurnym niebie przez cały dzień.

Słoneczny i upalny weekend w Rzeszowie

Taka prognoza to idealna okazja do spędzania czasu na świeżym powietrzu, ale z zachowaniem ostrożności. Piątek, z temperaturą na poziomie 28 stopni, będzie najlepszym dniem na bardziej aktywne formy wypoczynku. W miarę narastania upału, zwłaszcza w niedzielę, warto planować aktywności na wczesne godziny poranne lub późne popołudnie. W ciągu dnia najlepszym rozwiązaniem będzie poszukiwanie cienia w parkach lub relaks w pobliżu wody. Całkowity brak opadów i bezchmurne niebo gwarantują, że parasole przydadzą się wyłącznie do ochrony przed słońcem.

Dane pogodowe: OpenWeather