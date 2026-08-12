Niebezpieczna jazda na dachu BMW. Wszystko się nagrało

W niedzielę popołudniu w Jaśle na ul. Lwowskiej policjanci zatrzymali BMW, którego pasażer podróżował na dachu.

Kierowca pojazdu był trzeźwy, natomiast pasażer znajdował się pod wpływem alkoholu; obaj mężczyźni pochodzili z województwa świętokrzyskiego.

Kierowca stracił prawo jazdy i odpowie przed sądem za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, a pasażer został ukarany mandatem.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, w godzinach popołudniowych. Policjanci patrolujący miasto zwrócili uwagę na ul. Lwowskiej w Jaśle na niebezpiecznie zachowanie – na dachu przemieszczającego się BMW siedział młody mężczyzna. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali pojazd do kontroli.

Jak ustalili policjanci, zarówno kierowca, jak i pasażer BMW są mieszkańcami województwa świętokrzyskiego.

Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierujący pojazdem był trzeźwy, natomiast pasażer znajdował się pod wpływem alkoholu. Podczas rozmowy z funkcjonariuszami mężczyźni nie potrafili racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania – informuje podkarpacka policja.

Kara dla pasażera i kierowcy

Takie zachowanie jest skrajnie niebezpieczne, dlatego kierowca pojazdu za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym odpowie przed sądem. Dodatkowo policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Natomiast pasażer został ukarany mandatem.