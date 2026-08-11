Nie każdy wie, że w drodze w Bieszczady mija tę perełkę. To błąd! Wyjątkowe miejsce bez tłumów turystów

Pałac został wzniesiony dla rodziny Firlejów. Gruntowną przemianę przeszedł w XIX w. dzięki Franciszkowi Mycielskiemu. W parku znajduje się również piętrowa oficyna i zabudowania gospodarcze na planie litery L. Wiśniowa w okresie międzywojennym słynęła z plenerów malarskich, dwór zaczęto nazywać „Barbizonem Wiśniowskim”. Odbywały się tu również spotkania muzyczne.

Warto tu zwrócić również uwagę na neoromańską kaplicę grobową Mycielskich z końca XIX wieku.

Niezwykłe miejsce w parku w Wiśniowej. Grób kota i psa

Podczas spaceru w parku warto poszukać miejsca, które chociaż dzisiaj jest na porządku dziennym, na tamte czasy było dość niespotykane. Chodzi o grób kota i psa. Czytelny wciąż jest napis:

NAJPIĘKNIEJSZY PIES/ PANIEN MYCIELSKICH/ NAJWIERNIEJSZY TOWARZYSZ / FRED 14.VIII.1893 . 24.I.1904

Będąc w parku nie zapomnijcie o starej alei grabowej. Wzdłuż niej rozmieszczone są ławki, by w spokoju i wygodzie podziwiać wspaniałe widoki i piękno przyrody. To wspaniałe miejsce na pamiątkowe zdjęcie.

Dąb Józef: Europejskie Drzewo Roku

W parku rośnie Dąb Józef - Polskie Drzewo Roku 2016 oraz Europejskie Drzewo Roku 2017. Ma ono około 650 lat!

W 1954 r. został objęty ochroną prawną jako polski pomnik przyrody. A skąd wzięło się jego imię? To nie przypadek! Wiśniowa słynęła z plenerów malarskich, przybywali tam artyści - w tym Józef Mehoffer, którego tak urzekł piękny dąb, że zamieścił go na banknocie stuzłotowym w latach trzydziestych XX w. Dąb ze względu na Mehoffera otrzymał imię Józef. Z dębem wiąże się też niezwykła historia z okresu II wojny światowej. Według udokumentowanych świadectw, w dębie ukrywali się żydowscy bracia noszący nazwisko Hymi. Byli to uciekinierzy z Frysztaka. Pomagali im mieszkańcy, którzy zaopatrywali ich w jedzenie.

Park w Wiśniowej. Jak tam dotrzeć?

Zespół parkowo - dworski i folwarczny w Wiśniowej położony jest przy głównej drodze na Sanok, DW 988. Tuż obok znajduje się parking, z którego wygodnie przejdziemy do parku.