Czerwony kot budzi grozę! Służby ostrzegają: "Zachowaj dystans"

Tajemniczy czerwony kot, zauważony w League City, wywołał alarm wśród organizacji zwierzęcych; zwierzę wygląda na wychudzone i maltretowane.

Ratownicy pilnie apelują o unikanie samodzielnych prób schwytania, jednocześnie internauci łączą czerwoną farbę z nielegalnymi walkami psów.

Czy mroczna tajemnica jego cierpienia zostanie rozwikłana i czy służby podejmą kroki w sprawie okrucieństwa wobec zwierząt?

Czerwony kot biega po ulicach. Przeżył piekło?

Kota zauważono już w zeszłym tygodniu w okolicy miasta League City. Od razu przekazano sprawę lokalnej organizacji zajmującej się opieką nad zwierzętami. "Ratownicy rozpaczliwie próbują schwytać szarego kota pokrytego czerwonymi plamami" - podaje "New York Post". Przytacza przy okazji apel służb, dotyczący tego, by nie łapać zwierzęcia na własną rękę.

Służby alarmują, by nie gonić kota, ani go nie karmić

"Mieszkańcy nie powinni podejmować prób złapania kota ani karmienia go, gdyż to wszystko może utrudnić odławianie". Kot wygląda źle. Nie dość, że jest pokryty czerwoną farbą, to wygląda także na wychudzonego i maltretowanego. Wciąż nie wiadomo jednak, co mogło mu się stać. Internauci mają własną teorię.

"Mogę się mylić, ale czy pomalowane zwierzęta nie są zazwyczaj kojarzone z nielegalnymi ringami walk zwierząt? Być może uciekł z takiej sytuacji i być może należy przeprowadzić dochodzenie w sprawie potencjalnych walk zwierząt w naszej okolicy?" - napisał jeden z użytkowników. Inny dodaje: "Mam nadzieję, że policja się tym zajmie i złapie sprawcę. Może są jakieś dowody, nagranie, etc.". Lokalne organy ścigania nie ogłosiły jeszcze wszczęcia aktywnego śledztwa. Nikomu nie postawiono też żadnych zarzutów, dotyczących znęcania się nad zwierzętami.

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