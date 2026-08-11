Całkowite zaćmienie słońca przyniesie kataklizm? Wezwano wojsko, to już jutro!

Hiszpania szykuje się na zaćmienie Słońca. 33,6 tys. policjantów i miliony ludzi w drodze

Już jutro, w środę 12 sierpnia całkowite zaćmienie Słońca! Księżyc całkowicie zasłoni tarczę słoneczną. Najlepsze warunki do obserwacji będą w zachodniej Islandii oraz północnej Hiszpanii. Zaćmienie będzie widoczne także w Portugalii. W części Ameryki Północnej będzie można zobaczyć jedynie częściowe zaćmienie. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe.

Taka okazja na pewno skłoni miliony ludzi do podróżowania w miejsca, gdzie zobaczą zaćmienie całkowite. A to może oznaczać turystyczny kataklizm, wielkie korki, chaos, awantury...

Hiszpańskie służby już przygotowują się na ogromny ruch na drogach i tłumy w miejscach, z których będzie można oglądać zaćmienie Słońca. Najwięcej osób spodziewanych jest w północnej części kraju. Według szacunków w związku z tym wydarzeniem może podróżować nawet 2,9 mln ludzi.

Tłumy zwiększą ryzyko pożarów. Wojsko i policja w gotowości z powodu zaćmienia słońca

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zdecydowało o skierowaniu do akcji 33,6 tys. funkcjonariuszy Policji Narodowej i Guardia Civil. Ich zadaniem będzie przede wszystkim pilnowanie porządku w miejscach obserwacji oraz na drogach prowadzących do nich. W całym kraju przygotowano około 350 punktów, z których będzie można oglądać zaćmienie. Nie wszędzie jednak będzie można wejść. W 123 miejscach dostęp zostanie ograniczony albo całkowicie zamknięty. Powodem są przede wszystkim względy bezpieczeństwa oraz ryzyko problemów z ewakuacją w razie pożaru lub innego zagrożenia.

Służby obawiają się szczególnie sytuacji w rejonach naturalnych. W Hiszpanii utrzymują się wysokie temperatury, a roślinność jest bardzo sucha. Duża liczba ludzi w takich miejscach oznacza większe ryzyko pożarów. – Wysokie temperatury, wysuszona roślinność i duża liczba osób, które pojawią się na terenach naturalnych, wymagają szczególnych środków ostrożności – powiedział minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska.

W operacji weźmie udział około 24,2 tys. funkcjonariuszy Guardia Civil. Dodatkowo 2,5 tys. funkcjonariuszy drogówki będzie pilnować ruchu. Służby przygotowują się nie tylko na korki i duże skupiska ludzi, ale również na możliwe pożary, problemy z łącznością oraz przypadki zasłabnięć związanych z upałem.

W razie potrzeby ostrzeżenia mają być przekazywane przez aplikację AlertCops, media społecznościowe i oficjalne strony internetowe. Władze apelują, aby osoby wybierające się na obserwację zaćmienia wcześniej zaplanowały podróż i przygotowały się na duży ruch. Szczególnie ważne będzie przestrzeganie zakazów wstępu na zamknięte tereny. Drogi dojazdowe muszą pozostać dostępne także dla straży pożarnej, karetek i innych służb ratunkowych.

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⏳ 8 days to go for the total solar eclipse. 🌑Here are some places in Spain where you can enjoy it.😎 pic.twitter.com/AueTBKCmf6— Embassy of Spain UK (@EmbSpainUK) August 4, 2026

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