Duże zmiany od grudnia. Chodzi o dowody osobiste

Nowe zasady dotyczące dowodów osobistych od 1 grudnia 2026 roku

Wyrobienie nowego dowodu osobistego jest konieczne m.in. wtedy, gdy dotychczasowy dokument traci ważność, zmieniły się zawarte w nim dane lub został zgubiony albo uszkodzony. Choć wniosek o dowód można złożyć w dowolnym urzędzie gminy, obecne przepisy przewidują, że gotowy dokument odbiera się co do zasady w tym urzędzie, w którym złożono wniosek.

Od 1 grudnia 2026 roku ma się to zmienić. Nowe rozwiązanie będzie szczególnie wygodne dla osób, które często podróżują, pracują poza miejscem zamieszkania albo planują przeprowadzkę.

Dowód osobisty będzie można odebrać w innej gminie

Najważniejsza zmiana dotyczy miejsca odbioru dokumentu. Przy składaniu wniosku obywatel będzie mógł wskazać inną gminę, w której chce odebrać gotowy dowód osobisty.

Nie oznacza to jednak, że po wyrobieniu dokumentu będzie można bez wcześniejszego wskazania pójść do dowolnego urzędu w kraju i poprosić o jego wydanie. Miejsce odbioru trzeba będzie określić podczas składania wniosku.

Organem wydającym dowód nadal pozostanie gmina, w której złożono wniosek. Gotowy dokument będzie jednak mógł zostać przekazany do wybranego wcześniej urzędu.

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Dowody osobiste w Polsce. Idą duże zmiany

Kolejna istotna zmiana dotyczy sytuacji, w której dowód osobisty zostanie omyłkowo unieważniony przez urzędnika. Nowe przepisy mają umożliwić cofnięcie skutków takiego błędu.

Ważność dokumentu będzie można przywrócić w ciągu 30 dni od jego unieważnienia. Dzięki temu błąd urzędowy nie będzie musiał automatycznie oznaczać konieczności przechodzenia całej procedury związanej z wyrobieniem kolejnego dokumentu.