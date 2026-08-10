Wnuczka Krystyny Jandy założyła zbiórkę w sieci! W ten sposób chce pomóc starszej siostrze

Krystyna Janda wie już, kto ją zastąpi w teatrze

Krystyna Janda (73 l.) to niekwestionowana legenda polskiego kina. Od kilku dekad wytrwale pracuje na swój artystyczny sukces i należy do grona najwybitniejszych polskich artystów. Za swoje artystyczne dokonania była wielokrotnie nagradzana. Cieszy się również ogromnym szacunkiem widzów oraz branży filmowej i teatralnej.

W jej ślady poszła jej najstarsza córka, którą także można było zobaczyć na małym i dużym ekranie. To właśnie Maria Seweryn (51 l.) będzie w przyszłości kontynuować artystyczne dziedzictwo Krystyny Jandy. Na nią spadnie obowiązek zadbania m.in. o ukochane teatry matki. Aktorka ma także dwóch synów z drugiego małżeństwa z Edwardem Kłosińskim. Adam Kłosiński z wykształcenia jest fizykiem. Z kolei Andrzej Kłosiński ukończył amerykanistykę, ale zawodowo zajmuje się grafiką komputerowo i tworzy m.in. plakaty teatralne.

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Wnuczka Krystyny Jandy założyła zbiórkę w sieci! Na co zbiera?

Artystyczne tradycje podtrzymują wnuczki Jandy. Lena i Jadwiga są córkami Marii Seweryn oraz fotografa Roberta Jaworskiego. 29-letnia Lena Jaworska jest studentką czwartego roku reżyserii w Szkole Filmowej w Katowicach. Zajmuje się również pisaniem scenariuszy. Ma już zna swoim koncie pierwsze sukcesy.

22-letnia Jadwiga Jaworska wiąże swoją przyszłość z częścią produkcyjną. Mimo młodego wieku pracowała już na planach filmowych jako kostiumografka, rekwizytorka oraz asystentka kierownika produkcji. Wnuczka Krystyny Jandy założyła w sieci zbiórkę. Chce w ten sposób pomóc starszej siostrze uzbierać pieniądze na produkcję filmu dyplomowego pt. "Wyrwizęby".

Udało nam się zgromadzić zdecydowaną większość potrzebnego budżetu, a przy waszej pomocy będziemy w stanie pokryć brakujące koszty, takie jak paliwo, wynajem podnośnika, wynajem pojazdu grającego oraz część wyżywienia. Będzie nam bardzo miło, jeśli będziecie mieli chęć nas wesprzeć - każdy piątak przybliża nas do wymarzonego filmu - można przeczytać w opisie zbiórki.

Celem zbiórki jest sześć tysięcy złotych i już niewiele brakuje do tej kwoty. Znana babcia również dołożyła do tego swoją cegiełkę wpłacając dwa tysiące złotych.

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