Donald Tusk pojawił się na planie "Rancza". Zagra w serialu?!

"Ranczo" wraca po ponad dziesięciu latach!

Serial "Ranczo" to był telewizyjny fenomen. Produkcję TVP oglądały miliony widzów. Oglądalność poszczególnych sezonów wahała się od 4,5 milionów do ponad 8. Największą popularnością cieszył się trzeci odcinek czwartej serii, który miało oglądać ponad 10 milionów widzów! Od zakończenia produkcji minęło już dziesięć lat.

Od dawna powracały doniesienia o kontynuacji "Rancza". W przeszłości powstał krótki spin-off "Ławeczka", film "Ranczo Wilkowyje" oraz dwa spektakle. Kilka lat temu pojawiły się pierwsze informacje dotyczące drugiego z filmów. Jednak śmierć Pawła Królikowskiego w lutym 2020 roku wydawała się przekreślić wszelkie plany. Aktor wcielał się w Kusego, jednego z głównych bohaterów serialu.

Mimo to fani nie tracili nadziei, a ich życzenia zostały w końcu wysłuchane. Niedawno ruszyły intensywne prace nad dziesiątą serią. Gwiazdy produkcji najpierw pochwaliły się zdjęciem z pierwszego czytania scenariusza, teraz zasypują sieć fotografiami z planu.

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Donald Tusk na planie "Rancza"

W poniedziałkowe popołudnie nagraniem prosto z planu podzielił się również... Donald Tusk. Wizyta premiera musiała być sporym zaskoczeniem dla ekipy serialu. Tusk spotkał się na planie z Cezarym Żakiem i Arturem Barcisiem. Uwielbiany duet sporo namieszał przez dziesięć sezonów "Rancza".

W ostatnim odcinku dziesiątego sezonu Piotr Kozioł wygrał wybory prezydenckie. Nowe odcinki pociągną ten wątek. Aktorzy razem z premierem urządzili sobie pogawędkę na planie i zrobili wspólne zdjęcie. Myślicie, że rozmawiali o polityce? A może Donald Tusk gościnnie pojawi się w serialu?

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PRAWDA czy FAŁSZ o "Ranczo". Czy ta scena zdarzyła się naprawdę? Pytanie 1 z 10 Ksiądz miał romans z jedną z parafianek. Postanowił porzuciś Kościół i wyjechał z kochanką PRAWDA FAŁSZ Następne pytanie