Sensacyjne wieści o pogrzebie byłego księcia Andrzeja! "Jest na liście"

Był książę Andrzej może liczyć na królewski pogrzeb. Ofiary Jeffreya Epsteina protestują

Były książę Andrzej, dziś znany jako Andrzej Mountbatten-Windsor, został schowany przez rodzinę królewską w pomniejszej rezydencji, a zamieszanie w aferę Epsteina sprawiło, że nikt nie chce mieć z nim nic wspólnego. Ale jak się okazuje, kiedyś upadły arystokrata może liczyć na... pogrzeb z pełnym królewskim ceremoniałem! Tak przynajmniej wynika z informacji „The Mail on Sunday”. Według źródeł w brytyjskiej administracji 66-letni brat króla Karola III nadal jest objęty specjalnym planem dotyczącym pogrzebów członków rodziny królewskiej. Dokumenty tego typu przygotowywane są wiele lat wcześniej i określają sposób organizacji uroczystości. Podobne plany istniały m.in. dla królowej Elżbiety II i księcia Filipa.

Szczegóły dotyczące już istniejących planów pogrzebu wciąż przecież żywego eks księcia nie są znane. Według ekspertów cytowanych przez gazetę ceremonia mogłaby odbyć się w kaplicy św. Jerzego na zamku Windsor. Tam odbyły się uroczystości pogrzebowe Elżbiety II i księcia Filipa. Andzej mógłby następnie zostać pochowany na Royal Burial Ground we Frogmore w Windsorze.

„To hańba dla Korony”. Prawnicy ofiar Epsteina ostro o przyszłym pogrzebie eks księcia

Informacje wywołały krytykę ze strony prawników reprezentujących ofiary Jeffreya Epsteina. Gloria Allred, która reprezentowała już 27 ofiar Epsteina, pyta, dlaczego Andrew miałby otrzymać taki pogrzeb i jaki sygnał wysłałoby to pokrzywdzonym. Jeszcze ostrzej wypowiedział się amerykański prawnik Spencer Kuvin, reprezentujący dziewięć ofiar Epsteina. Jego zdaniem publiczne pieniądze nie powinny finansować pogrzebu osoby prywatnej. Nazwał taki pomysł „hańbą dla Korony”. Plan krytykują również brytyjscy politycy. Konserwatywna posłanka Alicia Kearns stwierdziła, że nie ma żadnego powodu, aby Andrzej trzymał królewski pogrzeb. Jej zdaniem istniejące plany powinny zostać anulowane. Ani brytyjski Cabinet Office, ani Pałac Buckingham nie skomentowały informacji gazety. Sam Andrzej również nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

Sonda Czy monarchia w Anglii powinna zostać zlikwidowana? Tak Nie

Andrew Mountbatten-Windsor's funeral 'blueprint' rubbished as former Duke will be 'buried without fuss' - https://t.co/iJcCiC7Acxhttps://t.co/iJcCiC7Acx— Scottish Express (@ScotExpress) August 9, 2026

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