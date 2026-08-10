Tak Przemysław Czarnek dba o żonę! Zabrał jej auto do przeglądu [FOTO]

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-08-10 5:26

Przemysław Czarnek wie, że pewne sprawy w domu powinien załatwiać mężczyzna. Spotkaliśmy wiceszefa PiS w jednym z lubelskich serwisów samochodowych. Polityk był tam z konkretną misją: - Odprowadziłem auto żony do przeglądu po 45 tys. przejechanych kilometrów - mówi nam.

Przemysław Czarnek, jak na prawdziwego mężczyznę przystało w domu zajmuje się samochodem. Pilnuje, by auto było sprawne, a wszystkie przeglądy załatwione na czas. Skąd to wiemy? "Super Express" spotkał polityka Prawa i Sprawiedliwości w jednym z serwisów w Lublinie.

Kandydat PiS na premiera wpadł do znanego serwisu, wypił kawę i ewidentnie na coś czekał. Zapytaliśmy więc, co sprowadziło go w to miejsce: - Odprowadziłem auto żony do przeglądu po 45 tys. przejechanych kilometrów. Wypiłem świetną kawę na miejscu i czekałem na syna, który miał po mnie przyjechać - opowiada nam Przemysław Czarnek.  Nie pozostaje nic innego, jak brać przykład z Czarnka, który troszczy się o bezpieczeństwo małżonki. Taki mąż to po prostu skarb.

Wszak regularna dbałość o samochód to gwarancja bezpieczeństwa, a także bezawaryjności. Należy pamiętać o terminowych przeglądach technicznych samochodu. Nie ma co zostawiać tych spraw na ostatnią chwilę! 

Przemysław Czarnek czeka w serwisie na auto żony. Na miniaturze polityk w okularach. O szczegółach przeczytasz na SE.
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Przynajmniej raz w miesiącu oraz przed każdą dłuższą trasą należy sprawdzać poziom oleju silnikowego i płynu chłodniczego. Równie istotne jest utrzymywanie prawidłowego ciśnienia w oponach – zbyt niskie zwiększa zużycie paliwa i przyspiesza zużycie bieżnika, a zbyt wysokie pogarsza przyczepność. 

Warto też pamiętać o pielęgnacji samochodu. Regularne mycie pojazdu, szczególnie w okresie zimowym, usuwa sól drogową wywołującą korozję. Do tego przynajmniej dwa razy w roku warto nałożyć wosk ochronny na lakier, a raz na kilka lat wykonać profesjonalną konserwację podwozia. Systematyczność i reagowanie na wczesne sygnały zużycia części pozwalają uniknąć niespodziewanych unieruchomień pojazdu na drodze oraz drastycznie obniżają koszty długofalowej eksploatacji.

Alfabet Millera - C jak Czarnek
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