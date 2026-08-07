Kaczyński będzie jak Dionizos! Kiście winogron aż kipią od słodyczy! [ZOBACZ]

jot
2026-08-07 11:57

Prezes PiS ponad pół roku temu opuścił swój słynny dom na Żoliborzu i tymczasowo zamieszkał u brata ciotecznego. Wszystko przez remont tuż za ścianą – nowi właściciele drugiej połówki bliźniaka postanowili gruntownie odnowić swoją część. Podczas gdy sąsiedzi remontują, po stronie Kaczyńskiego natura pokazuje co potrafi! Winogrona na płocie prezesa aż kipią słodyczą.

Słynny na całą Polskę dom Jarosławia Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu, czyli klasyczna PRL-owska „kostka” w zabudowie bliźniaczej, przeszedł ostatnio ogromną metamorfozę za sprawą nowych właścicieli drugiej połówki. Nowi sąsiedzi prezesa Prawa i Sprawiedliwości, którzy nabyli dom przeprowadzili absolutną rewolucję architektoniczną budynku: wyburzyli i postawili nowe ściany, zamieniając dom w nowoczesną bryłę.

Tradycyjne, małe okna zastąpili dużymi przeszkleniami (część z bezpośrednim wyjściem na taras) oraz efektownie zabudowali wejście, nadając mu wyrazisty kolor. Część sąsiadów prezesa pięknieje dosłownie z dnia na dzień.

Podczas gdy budowlańcy i architekci uwijają się, by dom nabrał nowego charakteru, po stronie Kaczyńskiego jest spokojnie. Niby nic tam się nie zmienia jeśli chodzi o budynek, ale... nam udało się zauważyć coś, co odmienia posiadłość. Lato w tym roku jest z jednej strony pełne słońca, a z drugiej raz po raz nadchodzi deszcz. A to idealne warunki dla... winorośli, której po stronie działki prezesa rośnie sporo. Winorośl obrosła płot tak, że dosłownie wszystko tam ginie w soczystej zieleni. Patrząc na rośliny śmiało można przywołać na myśl winnice z południa Europy. 

Jednak nie tylko liście dodają uroku, ale przede wszystkim piękne owoce, które w tym roku mocno obrodziły. Kiście winogron dosłownie z daleka aż kipią od słodyczy. Widać, że pogoda im służy. Winogrona wyglądają pięknie i z pewnością są pyszne.

Jarosław Kaczyński ma więc pole do popisu, jeśli chce może zebrać dary natury i zrobić z nich wino, dżem, marmoladę lub pyszny sok. W zimie będzie to jak znalazł! Dzięki zamkniętym w słoikach i butelkach aromatom oraz smakom, można się przenieść wspomnieniami do wakacji. A prezes... poczuje się niczym mitologiczny Dionizos, czyli bóg winnej latorośli i wina. 

ZOBACZCIE, JAK PIĘKNIE WINOROŚL OPLOTŁA POSIADŁOŚĆ PREZESA PIS

Jarosław Kaczyński na tle swojego domu. Na miniaturze obok widać winogrona na płocie. O owocach u prezesa przeczytasz w SE.
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JAROSŁAW KACZYŃSKI