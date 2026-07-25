Jarosław Kaczyński całe życie jest związany z warszawskim Żoliborzem, a jego dom jest słynny na całą Polskę. Dom jest bliźniakiem, jakich wiele budowano w latach PRL. To tzw. kostka. W zeszłym roku połowa budynku doczekała się nowych właścicieli. Nowi sąsiedzi prezesa PiS zdecydowali się na gruntowny remont swojej części: wyburzali ściany, dobudowywali nowe, słowem zmienili ten budynek w prawdziwe cacko. Patrząc na to, co dzieje się za płotem u prezesa, widać, że dom nabiera zupełnie innego charakteru, jest inaczej, nowocześnie. Sąsiedzi zdecydowali się m.in. na wymianę okien: zrezygnowali z małych otworów i wstawili duże okna, a w części nawet połączyli je z wyjściem na taras, zabudowali też wejście do domu, które zyskało nowy, ciekawy kolor.

Dom powoli nabiera blasku, gdy będzie wykończony z pewnością będzie robił wrażenie. A część Kaczyńskiego? Patrząc na nią widać, że gospodarz tam nie mieszka, a jeśli nawet wpada to na chwilę. Jak wiemy jeszcze w zeszłym roku polityk przeniósł się do swojego krewnego. Zamieszkał tymczasowo u brata ciotecznego właśnie z powodu trwającego za ścianą potężnego remontu. Chciał mieć spokój i ciszę, dlatego zdecydował się na przenosiny. Z bratem ciotecznym dobrze im się mieszka.

Tymczasem dom na Żoliborzy czeka na gospodarza, to widać gołym okiem. Winorośl mocno oplotła płot, przed furtką rośną chwasty. Wiadomo, że takim roślinom niewiele potrzeba, a ostatnie deszcze robią swoje. To jednak nie wszystko. Najnowsze zdjęcia domu Jarosława Kaczyńskiego pokazują dość smutny widok. Otóż daszek nad balkonem coraz bardziej woła o remont, słowem... rozpada się, ale nie ma się czemu dziwić. Kiedyś był stabilną konstrukcją, jednak lata zrobiły swoje. Zajrzyjcie do naszej galerii, a przekonacie się, jak było a jak jest.

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