Wyprowadziły z sądu fortunę. Jest wyrok dla dwóch księgowych

Obie oskarżone zostały skazane na 1 rok i 6 miesięcy więzienia.

Sąd nakazał zwrot ponad 1,1 mln zł na rzecz Skarbu Państwa.

Wyrok nie jest prawomocny.

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Kary więzienia dla obu oskarżonych

Wyrok zapadł 23 lipca przed Sądem Okręgowym w Łomży. Monika S. i Małgorzata K. odpowiadały za fałszowanie dokumentów, przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego, oszustwa oraz przywłaszczenie powierzonego mienia na szkodę Sądu Rejonowego w Pułtusku.

Sąd uznał obie kobiety za winne zarzucanych im czynów. Każda z nich została skazana na rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności. Monika S. otrzymała także grzywnę w wysokości 200 stawek dziennych po 30 zł, natomiast Małgorzata K. - 150 stawek dziennych po 30 zł.

Ponad milion złotych do zwrotu

Sąd zobowiązał skazane do naprawienia szkody wyrządzonej Skarbowi Państwa. Monika S. ma zapłacić na rzecz Sądu Rejonowego w Pułtusku 784 652,18 zł, a Małgorzata K. 307 113,74 zł. Dodatkowo Monika S. została zobowiązana do zapłaty 20 487,28 zł na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego. Łącznie zasądzone należności przekraczają 1,1 mln zł.

Pięcioletni zakaz pracy przy finansach

Poza karami więzienia i obowiązkiem naprawienia szkody sąd orzekł wobec obu kobiet pięcioletni zakaz zajmowania stanowisk związanych z prowadzeniem księgowości i finansów. Wyrok ma zostać również podany do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Pułtusku oraz wywieszenie go w siedzibie sądu na okres sześciu miesięcy.

Wyrok nie jest prawomocny. Stronom przysługuje prawo złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a następnie wniesienia apelacji do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.