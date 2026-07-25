Nie wytrzymał do końca zakazu. 19-latek wpadł na pięć dni przed jego zakończeniem

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-25 16:23

Brakowało mu zaledwie kilku dni, by zgodnie z prawem usiąść za kółkiem. Mimo to 19-latek zlekceważył sądowy zakaz i postanowił pojechać seatem. Jego podróż przerwali policjanci, a sąd w trybie przyspieszonym wydał kolejny, jeszcze surowszy wyrok. Młody kierowca odpocznie od jazdy przez najbliższe trzy lata.

Zatrzymany 19-latek w kajdankach przed salą rozpraw. O łamaniu sądowych zakazów jazdy przeczytasz na SE.
Autor: Policja Mazowiecka/ Materiały prasowe
  • 19-latek prowadził samochód mimo obowiązującego zakazu.
  • Do końca zakazu pozostawało tylko pięć dni.
  • Już następnego dnia zapadł wyrok w trybie przyspieszonym.
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Zbyt szybka jazda w Łychowie

Policjanci z wydziału kryminalnego w Grójcu zauważyli seata, który znacznie przekraczał dozwoloną prędkość w miejscowości Łychów. Mundurowi postanowili zatrzymać auto do kontroli, co szybko ujawniło poważny problem kierowcy. Okazało się, że 19-latek absolutnie nie miał prawa znajdować się za kierownicą, ponieważ wciąż ciążył na nim sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. - Mężczyzna posiadał aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, który obowiązywał jeszcze przez pięć dni - poinformowała mł. asp. Aleksandra Jakubowska z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. 

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Następnego dnia stanął przed sądem

Na finał tej historii nie trzeba było długo czekać. Już następnego dnia 19-latek odpowiadał przed sądem w trybie przyspieszonym i usłyszał wyrok. Policjanci przypominają, że sądowy zakaz prowadzenia pojazdów nie jest formalnością. Każdy, kto świadomie go łamie, naraża się na odpowiedzialność karną i kolejne konsekwencje.

- Lekceważenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów to przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności - podkreśla mł. asp. Aleksandra Jakubowska. Kilka dni cierpliwości mogło oszczędzić 19-latkowi kolejnych problemów. Zamiast doczekać końca zakazu, ponownie musiał tłumaczyć się przed sądem.

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