Najdroższy serial w historii powraca. Lepszej gwiazdy do nowego sezonu nie mogli znaleźć!

Fani Śródziemia zebrani na Comic-Conie w San Diego doczekali się pierwszej zapowiedzi najnowszego sezonu "Pierścieni Władzy". Udostępniony przez Prime Video teaser jasno wskazuje, że ton opowieści znacząco się obniży. Zobaczymy, jak Sauron zabiera się za wykuwanie słynnego Jedynego Pierścienia. Jego rządy grożą zagładą wszystkim krainom, co wymusi na dawnych wrogach zawarcie trudnych i kruchych przymierzy w walce o przetrwanie.

Co przyniesie 3. sezon "Pierścieni Władzy"? Znamy zarys fabuły

Od upadku Eregionu minęło pięć trudnych lat. Śródziemie jest trawione wojną, a siły Saurona zdają się nie do zatrzymania, niszcząc wszystko na swojej drodze. Wolny świat broni się już tylko w nielicznych miejscach - w elfickich krainach Lindonu i Rivendell, wspieranych przez Trzy Pierścienie, oraz w podziemnym królestwie Khazad-dûm, gdzie krasnoludy zabarykadowały się przed złem. Tymczasem Sauron zamknął się w świeżo wzniesionej wieży Barad-dûr w Mordorze. Mroczny Władca obsesyjnie pracuje nad stworzeniem potężnego artefaktu, który rzuci Śródziemie na kolana - Jedynego Pierścienia. Wolne ludy (elfy, ludzie, czarodzieje i krasnoludy) muszą w pośpiechu stworzyć wspólny front, by zapobiec ostatecznemu tryumfowi Saurona i uratować świat przed wiecznym zniewoleniem.

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Jamie Campbell Bower ze "Stranger Things" w obsadzie 3. sezonu "Pierścieni Władzy"

Najnowsze odcinki wprowadzają świeżą krew do obsady. Największą sensacją jest angaż Jamiego Campbella Bowera, którego znamy jako przerażającego Vecnę ze "Stranger Things". W Śródziemiu zagra on Celeborna, zaginionego męża Galadrieli. Dołącza do niego Zubin Varla (znany z "Gwiezdnych Wojen: Andor") jako Khamûl ze Wschodu z Rhûnu. Z panelu dowiedzieliśmy się także o kolejnych nowych twarzach w serialu.

Eddie Marsan ("Happy-Go-Lucky, czyli co nas uszczęśliwia") jako Thrain, straszy brat króla Durina IV.

("Happy-Go-Lucky, czyli co nas uszczęśliwia") jako Thrain, straszy brat króla Durina IV. Andrew Richardson ("Guys & Dolls") jako Anárion, młodszy potomek Elendila i brat Isildura.

("Guys & Dolls") jako Anárion, młodszy potomek Elendila i brat Isildura. Adam Young ("Nie oddychaj 2") jako tajemniczy ork Marnûkh, który skrywa mroczną tajemnicę.

Na ekranie zaroi się też od nowych potworów. Zobaczymy upiorne bestie (Fell-beasts), bojowe Mûmakile i przerażających orków. Swój wielki powrót zaliczy płonący Balrog, który tym razem zabierze głos - przemówi do nas głosem Simona Pegga, gwiazdy m.in. "Mission: Impossible" i "Star Trek". W serialu pojawią się także Nazgnagôlowie, czyli wczesna wersja legendarnych Nazgûlów, popleczników Saurona z Drugiej Ery.

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Premiera 3. sezonu "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" na Prime Video

Na nowe przygody w Śródziemiu poczekamy do 11 listopada 2026 roku, kiedy to Prime Video udostępni pierwsze cztery odcinki trzeciego sezonu. Kolejna partia (epizody 5. i 6.) zadebiutuje 18 listopada, a wielki finał (odcinki 7. i 8.) zaplanowano na 25 listopada.

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