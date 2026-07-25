Maria Prokop zdradziła kulisy castingu do nowego programu Polsatu. "Jakoś urzekłam produkcję"

Maria Prokop z nową rolą w Polsacie

Dla Marii Prokop to zupełnie nowy rozdział w zawodowym życiu. Wkrótce widzowie zobaczą ją jako prowadzącą programu "Wielka Miłość w Małym Mieście", w którym samotni bohaterowie będą mieli szansę znaleźć drugą połówkę.

Jak zapowiedziała Maria Prokop w rozmowie z Tomaszem Wolnym w programie "halo tu polsat", produkcja będzie różnić się od wielu znanych randkowych formatów. Zamiast przygotowanych wcześniej zadań czy scenariuszy, twórcy postawili na spontaniczność i autentyczne relacje.

Nie będzie żadnych takich challenge'ów zorganizowanych (...), ale będzie to wszystko bardzo naturalne, bardzo płynne

- powiedziała Maria Prokop na antenie programu "halo tu polsat".

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Maria Prokop nie chce oceniać uczestników. "Jestem tam po to, żeby słuchać"

Prokop podkreśliła, że nie zamierza występować w roli mentorki czy osoby, która będzie mówiła uczestnikom, jak powinni postępować. Chce raczej towarzyszyć im w tym doświadczeniu i być dla nich wsparciem.

Ja jestem ich kumpelą, która czasami powie im: "Stary, może troszeczkę byś spróbowała tak albo tak", coś tak z serca doradzić. Ale ja nie jestem tam po to, żeby doradzać. Ja jestem tam po to, żeby słuchać i wspierać

- wyjaśniła w "halo tu polsat".

Jak zaznaczyła, zależy jej przede wszystkim na tym, aby uczestnicy czuli się swobodnie i mogli być sobą przed kamerami.

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Casting był większym wyzwaniem niż występ na żywo

Choć dziś z entuzjazmem mówi o nowym projekcie, przyznała, że udział w castingu kosztował ją sporo nerwów.

Bardziej się przy castingu denerwowałam niż tutaj na żywo na antenie

- zdradziła Maria Prokop podczas rozmowy w "halo tu polsat".

Ostatecznie stres nie przeszkodził jej w zdobyciu wymarzonej roli. Jak sama uważa, kluczowe okazało się to, że podczas prób nie próbowała niczego udawać.

No i jakoś urzekłam produkcję właśnie tym, że potrafiłam z tymi panami po prostu tak normalnie, po przyjacielsku porozmawiać

- powiedziała na antenie Polsatu.

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"Wielka Miłość w Małym Mieście" stawia na autentyczność. Nowy format ma pokazać poszukiwanie miłości bez sztucznie kreowanych sytuacji i telewizyjnego przepychu. Bohaterowie będą poznawać się w codziennych okolicznościach, a rolą Marii Prokop będzie towarzyszenie im w tym procesie i tworzenie przestrzeni do szczerych rozmów.

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MELLINA - Prokop