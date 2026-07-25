Dramatyczny wypadek na Rajdzie Polski

Do niezwykle groźnego incydentu doszło podczas sobotnich zmagań, 25 lipca, na terenie Jastrzębia-Zdroju. Auto biorące udział w rywalizacji, z numerem startowym 44, nagle zjechało z wyznaczonego szlaku i z ogromną siłą wpadło na pobliskie drzewo. Organizatorzy błyskawicznie wezwali na pomoc jednostki strażackie, patrole policyjne, medyków i dodatkowo załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Sama operacja wyciągania uczestnika z wraku okazała się bardzo trudna. Pojazd był na tyle zgnieciony, że strażacy musieli sięgnąć po ciężki sprzęt hydrauliczny, by precyzyjnie usunąć całą konstrukcję dachu i zyskać dostęp do rannego szofera. Uwolniony zawodnik, cały czas zachowując świadomość, trafił pod opiekę specjalistów z śmigłowca.

Z informacji przekazanych przez młodszego aspiranta Tomasza Szulca z jastrzębskiej policji wynika, że osoba pilotująca rajdówkę samodzielnie opuściła zniszczone auto. Funkcjonariusz zaznaczył, że współpracownik kierowcy uniknął fizycznych urazów. Pełna diagnostyka osoby kierującej pojazdem odbyła się dopiero po tym, jak ratownicy bezpiecznie wydostali ją ze zmiażdżonej kabiny.

Dwa wypadki jednego dnia

Tego samego dnia, podczas trzeciego fragmentu rywalizacji na odcinku w Ochabach, rozegrał się kolejny dramat. Tym razem poszkodowana została drużyna jeżdżąca z dziewiątką na bocznych drzwiach.

Z powodu obu tych wydarzeń podjęto decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu przejazdów na tych odcinkach, by ratownicy mogli bez przeszkód pracować, a sama droga pozostała bezpieczna dla innych.

Na odcinku specjalnym OS Ochaby 82nd Rally Poland - 82. Rajd Polski doszło do wypadku załogi rajdowej. Na miejscu działają druhowie OSP Ochaby oraz #ZRM. Żeby strażacy mogli uwolnić kierowcę musieli użyć narzędzi hydraulicznych. Pilot pojazdu wyszedł o własnych siłach. Os Ochaby został odwołany - przekazała OSP Śląsk Cieszyński.

W wydanym wówczas komunikacie władze imprezy przekazały krótką informację o podjętych środkach zaradczych.

- Załogi zostały skierowane trasą alternatywną na OS 4 Gmina Jasienica - czytamy w oświadczeniu.

Pomimo tych niepokojących zdarzeń, zmagania w ramach 82. edycji Rajdu Polski toczyły się dalej. Kiedy służby zakończyły wszystkie czynności na miejscu kraks, zawodnicy ruszyli do dalszej jazdy wedle zaktualizowanego planu i korzystając z przygotowanych tras objazdowych.

Rajd Polski na Śląsku: