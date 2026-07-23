Katastrofa przy I LO w Częstochowie. Ruszyła rozbiórka oficyny

Niedawne tąpnięcie murów na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie wymusiło natychmiastową interwencję. Zrujnowana 12 lipca oficyna, stanowiąca część historycznej Bursy Miejskiej, znika właśnie z powierzchni ziemi.

Warto zaznaczyć, że pustostan od dłuższego czasu pozostawał całkowicie wyłączony z eksploatacji, a dostęp do niego był rygorystycznie chroniony przed osobami z zewnątrz.

Do tego niebezpiecznego incydentu doszło w niedzielę, 12 lipca w godzinach wieczornych. Powiadomienie wpłynęło do dyspozytorni straży pożarnej dokładnie o godzinie 20.41, a wkrótce potem na miejsce zdarzenia zadysponowano potężne siły ratunkowe, obejmujące ostatecznie aż 14 zastępów.

– Na placu szkolnym przy al. Kościuszki 8 zawaliła się konstrukcja budynku wyłączonego z użytkowania o wymiarach około 4 na 6 metrów – informowała straż pożarna.

Jeszcze tej samej nocy dowództwo zdecydowało o ściągnięciu na plac akcji wyspecjalizowanej grupy poszukiwawczej z Jastrzębia-Zdroju. Do przeczesywania gruzów zaangażowano specjalnie szkolone w tym celu dwa psy tropiące, dzięki którym służby mogły rzetelnie skontrolować całe zwały gruzu.

– Przeszukaliśmy zawaloną konstrukcję, nie było w niej osób postronnych – przekazał mł. bryg. Marcin Caban z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Kiedy tylko ekipy poszukiwawcze sfinalizowały swoje rygorystyczne procedury bezpieczeństwa, zabezpieczony obszar wrócił pod pełny zarząd administracji placówki oświatowej.

Nowa sala gimnastyczna zastąpi zawaloną bursę w Częstochowie

Zniszczona infrastruktura stanowiła element większego kompleksu dawnej Bursy Miejskiej, na który składał się gmach główny od strony alei Kościuszki oraz przylegająca do niego oficyna na dziedzińcu. Zabudowania te były fizycznie odseparowane od właściwego budynku szkolnego, w którym na co dzień przebywa miejscowa młodzież.

Samorząd już od lat przygotowywał się do wyburzenia tej wysłużonej budowli, by w jej miejscu postawić nowy budynek. Ambitne plany architektoniczne zakładają stworzenie przestrzeni ze znacznie poszerzoną bramą wjazdową, a wewnątrz kompleksu zaplanowano dodatkowo budowę dużej sali gimnastycznej.

Ze względu na zaistniałą sytuację kryzysową, częstochowscy włodarze natychmiastowo podjęli wiążącą decyzję o znacznym zintensyfikowaniu niezbędnych prac.

– Zakres robót rozbiórkowych jest uzgadniany przez miasto oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Częstochowie ze specjalistami – przekazał magistrat.

Cały proces wyburzania resztek gmachu został logicznie podzielony na kilka faz operacyjnych. Każdy z kolejnych etapów prac wymaga obligatoryjnego zatwierdzenia przez urzędników nadzoru budowlanego, co pokazuje transparentnie, w jaki sposób zorganizowano obecną linię działań rozbiórkowych na tym obszarze.

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Zmiana miejsca rekrutacji do liceum Słowackiego w Częstochowie

To niespodziewane tąpnięcie wymusiło drobną reorganizację w trwającym właśnie procesie naboru nowych roczników do popularnego liceum.

Młodzież składająca aplikacje rekrutacyjne została skierowana do zupełnie nowej lokalizacji, którą ad hoc zorganizowano w pobliskiej Filii dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej im. Władysława Biegańskiego przy alei Kościuszki 4.

Przedstawiciele oświaty tłumaczyli to awaryjne przeniesienie szkolnego punktu administracyjnego chęcią zagwarantowania kandydatom maksymalnego poziomu ochrony, a także troską o ich prywatny komfort podczas dopełniania niezbędnych formalności.