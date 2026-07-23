Groźne burze w Polsce. Ostrzeżenia IMGW i alerty RCB. A potem stanie się coś nieoczekiwanego

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-07-23 17:09

Aura znów daje się we znaki mieszkańcom niemal całego kraju. IMGW wydał szerokie ostrzeżenia przed burzami dla aż 14 województw, a RCB rozesłało alert do mieszkańców Podkarpacia. Synoptycy uspokajają jednak, że to ostatni tak niespokojny dzień – od piątku pogoda zacznie się poprawiać, a w weekend wróci prawdziwe lato.

Ostrzeżenie przed burzami
Autor: Shutterstock

Burzowy czwartek. Ostrzeżenia dla niemal całej Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej objął ostrzeżeniami I stopnia przed burzami województwa: mazowieckie, warmińsko‑mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, zachodniopomorskie oraz częściowo: lubuskie, pomorskie, kujawsko‑pomorskie, wielkopolskie i łódzkie.

Alerty obowiązują od południa do godz. 22. Prognozowane są krótkotrwałe, ale intensywne opady deszczu (15–25 mm), porywy wiatru do 65 km/h, a miejscami także drobny grad.

RCB wysłało komunikat do mieszkańców Podkarpacia:

„Uwaga! Dziś (23.07) burze, silny wiatr i opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni”.

Ostrzeżenia I stopnia oznaczają możliwość szkód materialnych oraz utrudnień w ruchu drogowym i kolejowym.

Silny deszcz na północy. Dwa województwa pod dodatkowym nadzorem

Dodatkowo IMGW wydał alerty I stopnia przed silnym deszczem z burzami dla części województw: pomorskiego, kujawsko‑pomorskiego i wielkopolskiego.

Prognozowane są tam opady 30–40 mm, burze z porywami wiatru do 65 km/h oraz możliwe opady gradu.Ostrzeżenia obowiązują od godz. 7 do 20.

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Noc z czwartku na piątek. Mgły na zachodzie, deszcz na wschodzie

Na zachodzie kraju pojawią się rozpogodzenia, ale także mgły z widzialnością do 400 m. W centrum i na wschodzie nadal przelotne opady.

Temperatura spadnie do 10–14°C, nad morzem około 15°C, a na Podhalu nawet 8–10°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, w burzach porywy do 60 km/h.

Piątek przyniesie poprawę. Burze tylko na wschodzie

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami. Burze możliwe głównie we wschodniej połowie kraju, zwłaszcza na Podkarpaciu.Suma opadów: do 25 mm na południowym wschodzie.

Temperatura:

  • 19–22°C w większości regionów,
  • 13–17°C w rejonach podgórskich.

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty nad morzem i na wschodzie.

Weekend pełen słońca. Lato wraca do Polski

Synoptycy IMGW zapowiadają, że od soboty zacznie robić się wyraźnie cieplej.Na zachodzie kraju temperatura wzrośnie do 27–28°C, a w całej Polsce odczujemy powrót letniej aury.

Po serii burzowych dni przed nami pogodny, ciepły i słoneczny weekend – idealny na odpoczynek po kapryśnym lipcu.

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