Dramat w Stalowej Woli. 16-latek raniony w brzuch, sprawca poszukiwany!

Funkcjonariusze prowadzą poszukiwania sprawcy, który zaatakował młodego chłopaka, zadając mu cios ostrym narzędziem. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w środę (22 lipca) w godzinach popołudniowych na wysokości alei Jana Pawła II w Stalowej Woli. Poszkodowany 16-latek wymagał natychmiastowej pomocy medycznej i trafił do miejscowej placówki leczniczej.

Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli nadzoruje postępowanie dotyczące spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, do którego miało dojść w dniu wczorajszym, to jest 22 lipca 2026 roku. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż do zdarzenia doszło po godzinie 14:00 przy Alejach Jana Pawła II w Stalowej Woli. Pokrzywdzony, 16-letni mieszkaniec Stalowej Woli, został ugodzony ostrym narzędziem w brzuch, w wyniku czego został przetransportowany do powiatowego szpitala specjalistycznego w Stalowej Woli. Wymieniony doznał urazu wątroby. Aktualnie jego stan jest stabilny, a doznane obrażenia nie zagrażają jego życiu. W chwili obecnej gromadzony jest materiał dowodowy, mający na celu wyjaśnienie okoliczności sprawy i ustalenie osób zamieszanych w ten czyn. Aktualnie do sprawy nie zostały zatrzymane żadne osoby – informuje Łukasz Malarski, rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury w rozmowie z radiem ESKA.

Śledztwo w tej sprawie toczy się pod kątem wywołania poważnego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego. Przedstawiciele prokuratury obecnie wstrzymują się od przekazywania dalszych szczegółów na temat prowadzonych działań.