Pogoda w Rzeszowie: 24-26 lipca

Mieszkańcy Rzeszowa w najbliższy weekend doświadczą prawdziwego pogodowego rollercoastera. Aura pokaże dwa zupełnie różne oblicza. Początek weekendu, 24-26 lipca, będzie zdecydowanie chłodniejszy i mokry, ale później nastąpi gwałtowne ocieplenie, które przyniesie niemal letnie temperatury. Kluczowa okaże się zmiana, jaka zajdzie między piątkiem a sobotą.

Deszczowy i chłodny początek weekendu

Piątek będzie najsłabszym dniem tego weekendu w Rzeszowie. Synoptycy prognozują słabe opady deszczu, które mogą utrzymywać się przez większą część dnia. Temperatura również nie będzie rozpieszczać – termometry wskażą od około 13 stopni Celsjusza w nocy do zaledwie 19 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Do tego dojdzie odczuwalny wiatr, wiejący ze średnią prędkością blisko 5 m/s.

Sobota i niedziela przyniosą ocieplenie

Już w sobotę pogoda w Rzeszowie diametralnie się zmieni. Przede wszystkim znikną opady deszczu, a na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyraźnie wzrośnie i w ciągu dnia osiągnie nawet 25 stopni. Noc będzie jednak chłodniejsza niż poprzednia, z temperaturą spadającą do około 11 stopni. Wiatr znacznie osłabnie, jego prędkość wyniesie około 2 m/s.

Niedziela zapowiada się na najcieplejszy dzień weekendu, a słupki rtęci poszybują bardzo wysoko. W Rzeszowie można spodziewać się nawet 31 stopni Celsjusza. Noc z niedzieli na poniedziałek także będzie cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 14 stopni. Co ciekawe, mimo tak wysokiej temperatury, prognozowane jest duże zachmurzenie. Wiatr ponownie przybierze na sile, osiągając prędkość około 4 m/s. Opady deszczu nie są przewidywane.

Jak spędzić weekend w Rzeszowie?

Przy tak zmiennej pogodzie warto dobrze zaplanować czas wolny. Deszczowy i chłodny piątek to idealny moment na nadrobienie zaległości kulturalnych, wizytę w kinie lub spędzenie czasu w jednej z klimatycznych kawiarni. Z kolei sobota i niedziela, mimo chmur, będą sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. Wyraźne ocieplenie zachęci do spacerów po parkach, wycieczek rowerowych czy po prostu odpoczynku w miejskich ogrodach.

Dane pogodowe: OpenWeather