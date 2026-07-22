Dźwięk triumfu nad chorobą. Wyjątkowy gest dla pacjentów na Podkarpaciu

Dzwon Zwycięstwa w Przemyślu

Dzwon Zwycięstwa znajdzie swoje miejsce na oddziale onkologicznym z pododdziałem dziennej chemioterapii w przemyskiej placówce. Jego głównym celem będzie uroczyste obwieszczanie końca terapii, ale też wsparcie mentalne dla chorych, przed którymi dopiero majaczy perspektywa zmagań z nowotworem.

Przedstawicielka personelu medycznego z oddziału onkologii zaznacza, że zawieszenie tego elementu będzie poruszającą chwilą nie tylko dla leczących się tam osób, lecz również dla zatrudnionych medyków.

24 lipca 2026 roku na oddziale onkologicznym z pododdziałem dziennej chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala imieniem Świętego Ojca Pio w Przemyślu odbędzie się wyjątkowa i pełna wzruszeń uroczystość: Zawieszenie Dzwonu Zwycięstwa. To symbol nadziei, odwagi i siły pacjentów, którzy zakończyli leczenie onkologiczne. Każde uderzenie dzwonu będzie oznaczało zwycięstwo nad chorobą i początek nowego etapu życia.

Stowarzyszenie Onkologiczne Sanitas odpowiada na apel

Idea powstania Dzwonu Zwycięstwa to odpowiedź na prośby wychodzące bezpośrednio od pacjentów. O materializację tego zamysłu mocno starało się też przemyskie Stowarzyszenie Onkologiczne Sanitas.

Magdalena Malisz ze stowarzyszenia przyznała w rozmowie z Radiem ESKA, że ten niezwykły element pojawił się na oddziale wyłącznie dlatego, że zgłaszano taką potrzebę i że chorzy głośno domagali się swojego marzenia.

To wszystko wydarzyło się dlatego, że pacjenci nie bali się powiedzieć głośno o swoim marzeniu – mówiła.

Ludwisarnia Felczyńskich zaangażowała się za złotówkę

Do wykonania tego wyjątkowego przedmiotu zaangażowano miejscową Ludwisarnię Felczyńskich. Z informacji przekazanych przez Magdalenę Malisz wynika, że szef pracowni rzemieślniczej Maciej Felczyński z dużym zaangażowaniem podszedł do tematu i stworzył dzwon na specjalnych warunkach.

Ten wyjątkowy dzwon powstał dzięki ogromnemu sercu pana Macieja Felczyńskiego z odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu. Kiedy rozmawiałam z panem Maciejem i usłyszał, jak ważny jest dla nas ten projekt i dla naszych pacjentów, wykonał go za symboliczną złotówkę.

Moneta o nominale jednego złotego, by uhonorować hojność wykonawcy, została umieszczona w eleganckiej ramie i wręczona Maciejowi Felczyńskiemu w formie podarunku z podziękowaniem.

Codzienny dźwięk uleczenia nowotworów

Głównym przeznaczeniem dzwonu ma być jego głośny dźwięk, oznajmiający za każdym razem finisz walki pacjenta i przypominający o tym, że wygrana z rakiem jest możliwa do osiągnięcia.

Mam nadzieję, że od piątku ten dźwięk Dzwonu Zwycięstwa będzie rozbrzmiewał jak najczęściej. Oby codziennie, po kilka razy dziennie. Niech będzie symbolem zwycięstwa, nadziei, wiary, że z rakiem można wygrać - mówi Magdalena Malisz.

Zarówno dla osób w trakcie leczenia, jak i samej kadry, uderzenie w ten metalowy instrument stanowi nie tylko formalne domknięcie pobytu, lecz także mentalny drogowskaz.

Pielęgniarka oddziałowa zwróciła z kolei uwagę, że ten niepozorny element wyposażenia wnosi znacznie więcej. Przypomina o zachowaniu optymizmu w najtrudniejszych momentach życia i stanowi bardzo ważny krok zarówno dla wychodzących do domów ozdrowieńców, ich bliskich, jak i całego personelu, który opiekuje się pacjentami podczas terapii.