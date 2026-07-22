Daniel szukał dziewcząt dla Epsteina, teraz nie żyje. "Ciało znaleźli w domu"

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-07-22 13:47

W poniedziałek, 20 lipca, wieczorem znaleziono zwłoki Daniela Siada, który poszukiwał dziewcząt dla agencji modelek i podejrzewany był o to, że był "naganiaczem" amerykańskiego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Jak przekazała francuska prokuratura, ciało Siada odkryto w jego domu w Colombes pod Paryżem.

Rezydencja na tropikalnej wyspie. Na miniaturach Daniel Siad i Jeffrey Epstein. O sprawie pisze SE.
Autor: BFMTV screen; NYSSOR, Steve Helber/ Associated Press
  • Prokuratura bada tajemniczą śmierć Daniela Siada, oskarżonego o gwałty i rekrutację młodych kobiet dla Jeffreya Epsteina.
  • Akta ujawniają, że Siad aktywnie poszukiwał dziewcząt, również w Polsce, pod pretekstem naboru modelek dla finansisty.
  • Czy jego nagłe odejście zamknie śledztwo w sprawie siatki Epsteina, czy otworzy nowe, wstrząsające pytania o ukryte powiązania?

Szukał "modelek" dla Epsteina. Również w Polsce

Prokuratura w Nanterre przekazała, że wszczęto śledztwo w sprawie przyczyn jego śmierci. PAP przypomina, że przeciwko Danielowi Siadowi złożono pięć skarg dotyczących gwałtu i napaści seksualnych. Miał także być "naganiaczem" modelek i młodych dziewcząt dla przestępcy seksualnego, finansisty i miliardera Jeffreya Epsteina. Zaprzeczał oskarżeniom i utrzymywał, że zajmował się tylko naborem modelek. Jednak opublikowane na początku tego roku akta Epsteina mówią co innego. 

Znaleźli go martwego w domu

"Z dokumentów wynikało, że Siad poszukiwał dziewcząt dla Epsteina w różnych miejscach na świecie, w tym w Polsce, i przesyłał mu ich zdjęcia. Cel tych poszukiwań nie był jasno określany; w niektórych mailach Siad określał podsuwane finansiście kobiety jako hostessy" - czytamy. Jedna z ofiar Epsteina w 2022 roku zeznała, że Siad zażądał od niej, by zaczęła poszukiwać dla niego prostytutek, nie modelek. Miał jej pokazywać zdjęcia młodych kobiet i pytać ją, czy będą się podobały Epsteinowi. 

Przypomnijmy, Epstein został aresztowany w 2019 r. pod zarzutem handlu nieletnimi w celu wykorzystania seksualnego. Jeszcze w tym samym roku znaleziono go martwego w celi aresztu w Nowym Jorku.

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JEFFREY EPSTEIN
FRANCJA