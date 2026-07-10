Przesłuchania w sprawie Epsteina w Europie?! "Katastrofalne"

Brat Virginii Giuffre walczy o przesłuchania w sprawie Jeffreya Epsteina w Europie. Chce sprawiedliwości dla tragicznie zmarłej siostry

O Jeffreyu Epsteinie i jego przyjaciołach ostatnio jest ciszej. Wojna w Iranie przyćmiła ten temat - złośliwi twierdzą nawet, że obie te kwestie mogą mieć ze sobą jakiś związek. Jedno jest pewne - są tacy, którzy nie chcą pozwolić, by sprawę Epsteina zamieciono pod dywan i medialnie wyciszono. Rodzina Virginii Giuffre, zmarłej rok temu ofiary amerykańskiego pedofila, nie odpuszcza! Jej brat publicznie ogłosił, że stara się o przeprowadzenie w Wielkiej Brytanii szeregu przesłuchań na wzór tych, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. Tam w sprawie Epsteina zeznawał przed Kongresem m.in. Bill Gates. Brytyjscy śledczy według Sky'a Robertsa, czyli wspomnianego brata, są podobno żywo tym zainteresowani!

Cytowany przez Daily Mail Roberts powiedział, że niebawem przyjedzie do Wielkiej Brytanii, by naciskać na przeprowadzenie przesłuchań. Jak dodał, funkcjonariusze policji Thames Valley, którzy prowadzą dochodzenie w sprawie Virginii Giuffre, Epsteina i byłego księcia Andrzeja, odwiedzą Stany Zjednoczone już w nadchodzących tygodniach.

Virginia Giuffre latami oskarżała Andrzeja o to, że trzykrotnie uprawiał z nią seks, gdy była nieletnią "seksualną niewolnicą" amerykańskiego pedofila Jeffreya Epsteina, stręczącego ją sławnym i bogatym mężczyznom. Syn królowej zaprzeczał, ale jego tłumaczenia były żenująco niespójne, aż w końcu zdecydował się na ugodę pozasądową, zaś panująca wtedy królowa Elżbieta II pozbawiła go funkcji pracującego członka rodziny królewskiej. Król Karol II pozbawił Andrzeja także tytułu książęcego i wyrzucił go z rezydencji Royal Lodge. W lutym były książę został aresztowany pod zarzutem nadużycia władzy publicznej za rzekome przekazywanie poufnych informacji Epsteinowi, podobnie jak były ambasador Wielkiej Brytanii w USA Peter Mandelson, kolejny przyjaciel Epsteina. Obaj zostali zwolnieni i zaprzeczają zarzutom.

„Myślę, że Wielka Brytania znajduje się w naprawdę przełomowym momencie. Widzę, że ta sama struktura zaczyna tam powstawać z Komisją Nadzoru Izby Reprezentantów. W Parlamencie wiele się dzieje. Aktywnie pracujemy za kulisami, aby tym pokierować. Z całą pewnością dowiecie się o wielu sprawach dotyczących Wielkiej Brytanii” - powiedział Sky Robert reporterom. Jak dodał, funkcjonariusze z Thames Valley są z nim w kontakcie i spotkają się z nim w USA.

Virginia Giuffre dwa lata temu twierdziła, że zostały jej cztery dni życia. Policja zaprzeczała, by kobieta miała poważny wypadek

Po zawarciu ugody z Andrzejem Giuffre zaszyła się z mężem i trójką dzieci w australijskim Perth. Ale na początku tego roku rozstała się z małżonkiem i wyprowadziła z domu na farmę w małej miejscowości Neergabby. Miesiąc temu kobieta zaszokowała świat, publikując w mediach społecznościowych bardzo niepokojący film. Cała w siniakach mówiła, że miała wypadek, do tego ciężko zachorowała na nerki, a lekarze dają jej cztery dni życia. Kobieta opowiadała, że w jej samochód wjechał rozpędzony szkolny autobus poruszający się z prędkością ponad stu kilometrów na godzinę. Dokładnych miejsca i okoliczności wypadku nie opisała, ale potem zrobiła to australijska policja na łamach "Daily Mail Australia". Na filmie Giuffre jest cała posiniaczona, tymczasem według funkcjonariuszy zderzenie auta osobowego z autobusem faktycznie miało miejsce, ale była to zwykła kolizja i nikt nie został ranny. Dni i tygodnie mijały, a Giuffre nadal żyła. Nic dziwnego, że w mediach rozpętała się dyskusja na jej temat, kwestionowano jej wiarygodność. Ona sama w końcu stwierdziła, że zamieszczenie filmu nie było intencjonalne, co wcale nie wyjaśniło sprawy. Czy została zmuszona do tego przedstawienia, by ją skompromitować? A może ktoś inny nie mówi całej prawdy o wypadku i autobusie? To pozostaje zagadką, podobnie jak okoliczności śmierci, która jednak nadeszła.

"Publicznie oświadczam, że w żaden sposób, kształcie ani formie nie mam myśli samobójczych"

Virginia Giuffre została znaleziona martwa 25 kwietnia 2025 roku w domu, gdzie samotnie mieszkała. Jak przekazała rodzina, kobieta odebrała sobie życie, a policja nie stwierdziła udziału osób trzecich. Tutaj też nie sposób nie zadawać żadnych pytań. Bo w 2019 roku Giuffre pisała w mediach społecznościowych, że ktoś chce ją uciszyć, a ona absolutnie nie ma zamiaru żegnać się z tym światem. Jak pisała, "FBI zabije ją, aby chronić ultrabogatych i mających ważne koneksje". "Publicznie oświadczam, że w żaden sposób, kształcie ani formie nie mam myśli samobójczych. Powiedziałam o tym mojemu terapeucie i lekarzowi pierwszego kontaktu — jeśli coś mi się stanie — dla dobra mojej rodziny nie pozwólcie, aby ten wpis zniknął i pomóżcie mi ich chronić. Zbyt wielu złych ludzi chce mnie uciszyć" - napisała wtedy Virginia. "Ze złamanym sercem ogłaszamy, że Virginia zmarła wczoraj wieczorem na swojej farmie w Australii Zachodniej. Zmarła w wyniku samobójstwa, będąc przez całe życie ofiarą wykorzystywania seksualnego i handlu ludźmi" - napisała w sieci rodzina zmarłej 42-latki.

Sonda Czy Epstein działał na zlecenie obcych państw? Na pewno tak To możliwe To bzdura

Virginia Giuffre's family is working to bring US-like Epstein hearings to Britain 'which could be catastrophic for former-prince Andrew' https://t.co/d1Gv3wtfpe— Daily Mail (@DailyMail) July 9, 2026

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